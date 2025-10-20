Εκλογικός νόμος: Όχι από Νίκο Ανδρουλάκη σε αλλαγή – Τι λέει για τα σενάρια στο topontiki.gr  

Η επαναφορά των σεναρίων περί των κυβερνητικών προθέσεων για αλλαγή του εκλογικού νόμου, συναντά την αντίθετη άποψη του ΠΑΣΟΚ.

Η συζήτηση εντός της κυβέρνησης για την αναζήτηση μίας φόρμουλας, ώστε να καταστεί πιο εφικτός ο στόχος της αυτοδυναμίας φαίνεται ότι παραμένει ζωντανή όσο η ΝΔ κινείται σε εξαιρετικά χαμηλά δημοσκοπικά επίπεδα.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στην πρόθεση ψήφου το κυβερνών κόμμα εντοπίζεται κάτω από το όριο του μπόνους (25%), ενώ σε όλες τις «ασκήσεις» με βάση τις εκτιμήσεις εκλογικού αποτελέσματος η ΝΔ παραμένει πολύ μακριά από την αυτοδυναμία με τον σημερινό εκλογικό, είτε στις πρώτες, είτε σε δεύτερες εκλογές.

Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες που κυκλοφορούν – και έχει ενδιαφέρουσα αναφορά σε αυτές η εύστοχη στήλη Power Game – στην αλλαγή του εκλογικού νόμου μπορεί να συναινέσει και το ΠΑΣΟΚ. Το ενδεχόμενο αυτό έχει τεθεί εξ αρχής από διάφορες πλευρές, καθώς εκφράζεται η εκτίμηση ότι η Χαριλάου Τρικούπη έχει ένα διπλό συμφέρον από το χαμήλωμα του πήχη της αυτοδυναμίας, αλλά και την αύξηση του ορίου για την είσοδο στη Βουλή: αφενός διότι μπορεί να απαλλαγεί αυτόματα από το δίλημμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ – αν η ΝΔ κατακτήσει τελικά την αυτοδυναμία με ένα νέο εκλογικό νόμο.

Αφετέρου διότι με το όριο εισόδου στο 5% θα συμπιεστούν όλα τα κόμματα που βρίσκονται κάτω από αυτό το όριο σήμερα, προς όφελος των πιο ισχυρών πόλων, μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μην πάει «χαμένη η ψήφος».

Ωστόσο όλη αυτή τη λογική και την προσέγγιση, που τεχνηέντως πλασάρουν από την κυβέρνηση, την καταρρίπτει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πριν καν επανέλθουν για τα καλά τα σχετικά σενάρια.

Σε δήλωσή του στο topontiki.gr, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τονίζει την πάγια θέση του «κατά των συνεχιζόμενων αλλαγών στον εκλογικό νόμο». Και προσθέτει με νόημα, στέλνοντας μήνυμα στο Μαξίμου να μην περιμένει «χείρα βοήθειας» σε τέτοιου είδους σχέδια: «Οι εκλογές δεν είναι κινητά γκολπόστ. Καμία σχέση με την πραγματικότητα τα όσα περί του αντιθέτου κυκλοφορούν».

Άρα, εάν η κυβέρνηση επιλέξει τελικά να κάνει αλλαγές στον εκλογικό νόμο θα πρέπει να στηριχτεί στις δικές της ψήφους και ενδεχομένως σε άλλο κόμμα εκ δεξιών της.

Και σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να συγκεντρώσει τις 200 ψήφους που απαιτούνται για εφαρμογή των αλλαγών από τις πρώτες εκλογές, όπερ σημαίνει ότι τυχόν νέος εκλογικός νόμος θα ισχύει από τις δεύτερες κάλπες και μετά.

Αλλά θα είναι η δεύτερη αλλαγή συστήματος από την κυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία χρόνια.

