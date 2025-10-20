Ο Σαμαράς στην τελευταία στροφή πριν λάβει τις αποφάσεις του

Δεν ήταν ούτε μία, ούτε δύο, αλλά πολλαπλές οι δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της Nέας Δημοκρατίας το τελευταίο διάστημα με τις οποίες οι γαλάζιοι βουλευτές ζητούσαν με τον άλφα ή βήτα τρόπο ή με μία πρόσκληση από την πλευρά του πρωθυπουργού, να κλείσει η πληγή της διαγραφής και της πιθανής δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και ο πρώην πρωθυπουργός να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία.

Όμως η απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να μην παραστεί την τελευταία στιγμή στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη στο οποίο ήταν παρών και ο πρωθυπουργός, και η επιλογή του λίγες μέρες μετά να παραστεί δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη διέλυσε τις ελπίδες και των πιο αισιόδοξων ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν ένα αίσιο τέλος και ο κ. Σαμαράς να επιστρέψει στο κόμμα του οποίου διετέλεσε πρόεδρος και πρωθυπουργός.

Έτσι τις τελευταίες μέρες επανήλθε εκ νέου με δυναμικό τρόπο η συζήτηση όχι πλέον για το αν θα κάνει ή όχι κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς αλλά για το πότε θα ανακοινωθεί η πρωτοβουλία του.

Μάλιστα τις τελευταίες μέρες κυκλοφορεί εντόνως η πληροφορία ότι μέσα στην εβδομάδα ο πρώην πρωθυπουργός θα κάνει δημόσια παρέμβαση με δήλωση ή με συνέντευξη του όπου θα περιγράφει το προβληματικό του σημερινού πολιτικού σκηνικού και την ανάγκη να υπάρξει νέος φορέας έκφρασης από τα δεξιά.

Κάτι δηλαδή που με το δικό του τρόπο έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας για το δικό του χώρο παραιτούμενος από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και περιγράφοντας και εκείνος τις επόμενες κινήσεις του για την δημιουργία νέου κόμματος.

Την ίδια εκτίμηση ότι ο κ. Σαμαρας βρίσκεται στην τελευταία στροφή πριν τις τελικές του αποφάσεις έχουν και πολλά γαλάζια στελέχη που κατά καιρούς έχουν μιλήσει με τον πρώην πρωθυπουργό και έχουν κρατήσει ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Στελέχη πάντως που είναι δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό τηρούν σιγή ιχθύος για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά αναφέροντας ότι έχουν γραφτεί τα πάντα γύρω από την πιθανότητα δημιουργίας νέου κόμματος, τα πιο πιθανά έως τα πιο απίθανα.

Μάλιστα όπως επισημαίνουν, για να αναδείξουν και την προχειρότητα πολλών εκτιμήσεων, κάποιοι έφτασαν στο σημείο να γράψουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός συνομιλεί με βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα τους και με τον Απόστολο Βεζυρόπουλο ο οποίος όπως είναι γνωστό έχασε ξαφνικά τη ζωή του στα μέσα Αυγούστου.

Συνομιλητές του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν επίσης ότι διάφορα στελέχη που σήμερα βρίσκονται εκτός κεντρικής πολιτικής σκηνής πιέζουν με τον άλφα ή βήτα τρόπο τον πρώην πρωθυπουργό στην δημιουργία κόμματος προκειμένου να βρουν και εκείνοι ξανά ρόλο και μέσο επιστροφής στα πολιτικά πράγματα.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι ο κ. Σαμαράς δέχεται από το στενό του περιβάλλον εισηγήσεις και να προχωρήσει στην δημιουργία νέου κόμματος αλλά και να μην προχωρήσει με επιχειρήματα ισχυρά και λογικά και από τις δύο πλευρές.

Στην κυβέρνηση πάντως θεωρούν δεδομένο ότι οι όποιες προσπάθειες επικοινωνίας υπήρξε με τον πρώην πρωθυπουργό δεν είχαν αποτέλεσμα, οι γέφυρες επιστροφής στη Νέα Δημοκρατία έχουν κοπεί και η πολιτική σχέση του κ. Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι σχεδόν αδύνατο να αποκατασταθεί.

Κατά αυτή την έννοια αναμένουν τις επόμενες κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού και σχεδιάζουν τον τρόπο με τον οποίο θα απευθύνονται πολιτικά σε ένα κόμμα Σαμαρά.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι ότι με βάση τα focus group που κάνει το Μέγαρο Μαξίμου o κ. Σαμαράς παίρνει μεγαλύτερο ποσοστό από το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου ,ενώ η Nέα Δημοκρατία χάνει γύρω στο 1,5%.

Αυτό όπως λένε γαλάζια στελέχη θα οδηγήσει σε ανακατατάξεις στα δεξιά της Nέας Δημοκρατίας αλλά και σε επιθέσεις προς τον πρώην πρωθυπουργό που θα προέρχονται όχι τόσο από τη Νέα Δημοκρατία αλλά απ’ αυτή την κατεύθυνση κυρίως και από εκείνους που θεωρούν ότι επιστροφή του στα πολιτικά πράγματα μπορεί να χαλάσει τα δικά τους πολιτικά σχέδια

