Κυβέρνηση: «Συναγερμός» λόγω δημοσκοπήσεων και… απότομη επιστροφή στην καθημερινότητα

Πολλά «καμπανάκια» – τι καμπανάκια, «καμπάνες» ολόκληρες… – χτύπησαν για την κυβέρνηση οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, οι οποίες καταγράφουν αύξηση της δυσφορίας των πολιτών για τα πολλά και άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας.

Στο Μαξίμου και στην Πειραιώς επικρατεί, σύμφωνα με πληροφορίες, έντονος προβληματισμός, καθώς:

· Οι πολίτες συνεχίζουν να θέτουν στην κορυφή των προβλημάτων τους την ακρίβεια, την κατάσταση στο ΕΣΥ και, πλέον, να προσθέτουν σε αυτά και τη διαφθορά,

· Το «πακέτο της ΔΕΘ» συνεχίζει να μην κάνει «γκελ» στην πλειοψηφία, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να το επικοινωνήσει με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο, και

· Τα όποια μέτρα λαμβάνονται – κυρίως για το ζήτημα του αυξημένου κόστους ζωής – αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή, στην καλύτερη περίπτωση, ως «ασπιρίνες».

Στο πλαίσιο αυτό, για άλλη μια φορά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέλαβε το Σαββατοκύριακο το έργο της επικοινωνίας των προσπαθειών της κυβέρνησης να κάνει καλύτερη τη ζωή των πολιτών, καθώς, όπως λένε οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, οι εκλογές θα κριθούν στο πεδίο της καθημερινότητας και ειδικά στον τομέα της ακρίβειας και της αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, προβληματισμό προκαλεί το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 9μήνου της Κομισιόν, η Ελλάδα κατρακύλησε στην τελευταία θέση της ΕΕ όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών, στοιχείο που μοιάζει να επιβεβαιώνει όσους υποστηρίζουν ότι τα όποια μέτρα λαμβάνονται για την ενίσχυση του εισοδήματος των νοικοκυριών εξανεμίζονται από την ακρίβεια και τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Εν πάση περιπτώσει, αρχίζοντας… ανάποδα, στη χθεσινή ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου που έκανε ο πρωθυπουργός στα επτά πρώτα θέματα με τα οποία ασχολήθηκε, τα τρία (μειώσεις τιμών σε 2.000 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ, τιμή πετρελαίου θέρμανσης, έργα στο «Αττικό» νοσοκομείο) αφορούσαν ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ ένα τέταρτο (πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ) σχετιζόταν κι αυτό με τα εισοδήματα των αγροτών.

Μάλιστα, εντύπωση έκανε ότι δεν υπήρξε καμία αναφορά είτε σε ζητήματα σχετιζόμενα με τη διεθνή πολιτική είτε σε θέματα πιο «ιδεολογικά» (όπως έγινε, π.χ. την περασμένη εβδομάδα με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη), αλλά ο πρωθυπουργός επικεντρώθηκε αποκλειστικά και μόνο στο κυβερνητικό έργο – μάλιστα, αναφέρθηκε εκτενώς και στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για το 13ωρο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για fake news.

Μια μέρα νωρίτερα, σε ομιλία του στα Μελίσσια, ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι «ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι τα βγάζουν πέρα δύσκολα. Και προσπαθούμε κάθε μέρα να σκεφτούμε μέτρα στήριξης των πολιτών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών για να τα βγάλουν πέρα με το μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας», και περιέγραψε τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι «6,5 χρόνια είμαστε στην κυβέρνηση, είναι λογικό να έχουμε υποστεί κάποιες φθορές, είναι λογικό ο κόσμος να περιμένει περισσότερα από εμάς – παραμένουμε, όμως, η κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία. Δεν τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Και όποτε γίνονται λάθη θα έχουμε το θάρρος να μιλάμε γι’ αυτά και να τα διορθώνουμε», ενώ αναφέρθηκε και στα μέτρα που έρχονται μέσα στο Νοέμβριο, αλλά και στην φορολογική μεταρρύθμιση που θα αρχίσει από το νέο έτος.

Όλες οι πληροφορίες συνηγορούν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο, δηλαδή, ο ίδιος θα σηκώσει το μεγάλο «βάρος» της εκστρατείας πειθούς των πολιτών για την αξία των νέων μέτρων της κυβέρνησης με περιοδείες και επισκέψεις σε όλη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, λένε κάποιοι πιο απαισιόδοξοι στο κυβερνητικό στρατόπεδο, αν δεν υπάρξει μείζονα αλλαγή της εικόνας στο… πορτοφόλι των πολιτών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, υπάρχει κίνδυνος η εικόνα που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις να γίνει μη αναστρέψιμη.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Ξεκίνησε διαβούλευση με Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους στα πλαίσια του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας

Γεραπετρίτης από Μονή Σινά: «Προχωράει η συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση – Βρισκόμαστε σε κοινή κατανόηση»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας