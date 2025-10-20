search
20.10.2025 08:35

Τσίπρας για νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα: Θετική εξέλιξη – Δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών

20.10.2025 08:35
tsipras-economist-89562

Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει το χθεσινό εκλογικό αποτέλεσμα στα Κατεχόμενα ο Αλέξης Τσίπρας, με ανάρτησή του στα social media.

«Η απόφαση των Τουρκοκυπρίων να ταχθούν υπέρ μιας λύσης ομοσπονδίας και επανένωσης της Κύπρου, δημιουργεί προσδοκίες για επανεκκίνηση των συνομιλιών στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

«Εύχομαι στον Τουφάν Ερχιουρμάν καλή δύναμη, στο δύσκολο έργο που καλείται να αναλάβει ως ο νέος ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας», προσθέτει.

«Αξίζει όλοι να αγωνιστούμε- και ιδιαίτερα οι προοδευτικές δυνάμεις- για δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό, στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, χωρίς εγγυήσεις και κατοχικά στρατεύματα, προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους», καταλήγει ο Αλέξης Τσίπρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν επικράτησε άνετα του αντιπάλου του, απερχόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ, στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα.

Μάλιστα, δεν θα χρειαστεί καν δεύτερος γύρος, αφού πέτυχε σαρωτική νίκη, συγκέντρωνοντας ποσοστό πάνω από 60%.

