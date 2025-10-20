Τρικυμία στα ελληνοτουρκικά: Τι θέλει η Τουρκία με το SAFE και προκαλεί ο Φιντάν – Η τακτική της Αθήνας και μέχρι πού θα θέσει τα όρια 

Μία μέρα μετά την απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν ότι “υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», με αφορμή τα όσα είπε ο Τούρκος αξιωματούχος για την στάση της Ελλάδας στην αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών ζητημάτων οι δυο υπουργοί αναμένεται να συναντηθούν σήμερα στο Λουξεμβούργο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συνάντηση αυτή που θα γίνει στο περιθώριο της συνόδου αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Τούρκος υπουργός εξωτερικών εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στην χώρα μας με αφορμή τους όρους που θέτει η κυβέρνηση για τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Η νέα “αντιπαράθεση“ μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας προέκυψε μετά τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν ο οποιος επιτέθηκε εναντίον της χώρας μας , με αφορμή τις δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την πρόσβαση της Άγκυρας στους ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα αν δεν αρθεί η απειλή πολέμου, -casus belli – το οποίο ισχύει απο το 1995.

Η στάση αυτή της Ελληνικής κυβέρνησης που έχει δημιουργήσει μεγάλο εκνευρισμό στους γείτονες μας αναμένεται πάντως να βρεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων και στο ΝΑΤΟ καθώς πολλοί από τους εταίρους μας θεωρούν την συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας είναι άκρως απαραίτητη.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με τις δηλώσεις του εκτίμησε πάντως ότι στην Ελλάδα επικρατεί «αντιτουρκικό αίσθημα», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που αφορούν συνολικά την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα «μόνο μίας χώρας», αλλά αντιθέτως να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια.

Ο Χακάν Φιντάν εκτίμησε μάλιστα ότι η ρητορική της Αθήνας οδηγεί σε αύξηση της έντασης στην περιοχή.

«Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να διδάσκεται. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης», είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών.

Η απάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη ήταν άμεση: «Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί, και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», ήταν η άμεση απάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών από το Ισραήλ όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη χειροτονία του νέου ηγούμενου της Μονής Σινά κ. Συμεών. «Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», ανέφερε ο υπουργός.

