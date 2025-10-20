Ο Ερχιουρμάν νέος «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα – Χαμόγελα στη Κύπρο, κατήφεια και αντιδράσεις στην Άγκυρα

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (CTP) Τουφάν Ερχιουρμάν είναι ο νέος «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα της Κύπρου, αφού επικράτησε άνετα του αντιπάλου του, απερχόμενου «προέδρου» Ερσίν Τατάρ στις «προεδρικές εκλογές» στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.

Μάλιστα, δεν θα χρειαστεί καν δεύτερος γύρος, αφού πέτυχε μια σαρωτική νίκη. Με καταμετρημένες τις ψήφους στις 762 από τις 777 κάλπες ως χθες το βράδυ, ο Ερχιουρμάν συγκέντρωσε ποσοστό 62,76% και ο Ερσίν Τατάρ 35,80%.

Σύμφωνα με στοιχεία του «ανώτατου εκλογικού συμβουλίου», ψήφισαν 122.195 από τους 218.313 ψηφοφόρους.

Από τα 122.195 ψηφοδέλτια, 119.948 κρίθηκαν έγκυρα και 2.247 άκυρα.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα ισχυρό σοκ στην Αγκυρα με τον νικητή να δηλώνει πως θα είναι «ο πρόεδρος όλων των Τουρκοκυπρίων με πλήρη ουδετερότητα, φύλακας της ελευθερίας και της ισότητας. Είπα ότι θα κυβερνήσουμε όλοι μαζί — και αυτό θα κάνουμε. Θα δουλέψουμε ως ομάδα, θα είμαστε ενωμένοι. Δεν έχει καμία σημασία σε ποιο κόμμα ανήκει ο καθένας. Η αξιοκρατία θα είναι η βάση της δουλειάς μας. Το ενδιαφέρον μας θα είναι αυτή η γη και τα παιδιά μας» είπε χαρακτηριστικά.

Η επικράτησή του αντιμετωπίστηκε με χαμόγελα στην ελληνική πλευρά καθώς ο νικητής των «εκλογών» είναι υπέρμαχος της συζήτησης με τη Κύπρο και της λύσης ενός ομοσπονδιακού κράτους και όχι της λύσης των δύο κρατών.

Η πρόεδρος της βουλής των Αντιπροσώπων Κύπρου Αννίτα Δημητρίου με ανάρτησή της στο Χ αναφέρει πως «οι Τουρκοκύπριοι με την ψήφο τους γύρισαν την πλάτη στη λύση των δυο κρατών. Συγχαρητήρια στον Τουφάν Ερχιουμάν για την επικράτηση του. Ευχόμαστε η ανάδειξη του ως ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας να ανοίξει τον δρόμο σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για λύση του Κυπριακού στο συμφωνημένο πλαίσιο».

Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, αναμένεται να του τηλεφωνήσει απόψε κιόλας για να τον συγχαρεί και να τους διαμηνύσει πως είναι έτοιμος να λάβει μέρος σε νέα διαδικασία διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη.

Σοκαρισμένος ο Ερντογάν, έξαλλος ο Μπαχτσελί

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συνεχάρη τον νικητή των εκλογών σε μια πρώτη, ψύχραιμη τοποθέτηση. «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στην ΤΔΒΚ. Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της ΤΔΒΚ και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της ΤΔΒΚ μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

Αντίθετα, ο Ντελβέτ Μπαχτσελί σε μία προκλητική αντίδραση, ζήτησε από τους πολίτες στα Κατεχόμενα να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα και η περιοχή να ενταχθεί στην Τουρκική ομοσπονδία.

«Το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί αμέσως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην ΤΔΒΚ πραγματοποιήθηκαν με πολύ χαμηλή συμμετοχή. Η μοίρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία» δήλωσε.

Η αντίδραση της Αθήνας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε λόγο για ένα αποτέλεσμα που αποτελεί «κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού».

«Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό. Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας» δήλωσε.

