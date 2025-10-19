search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 22:17

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

19.10.2025 22:17
erdogan_ap2808

«Παγωμάρα» στην Αγκυρα μετά την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα.

Ο Τατάρ ηττήθηκε πανηγυρικά από τον πιο δημοκρατικό Ερχιουρμάν ο οποίος τάσσεται υπέρ του διαλόγου για το Κυπριακό και κατά της λύσης δύο κρατών στη Κύπρο, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Τουρκία, αλλά και χαμόγελα στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο Ερντογάν σε μία δήλωσή του για την… ήττα του Τατάρ, συνεχάρη τον νικητή των εκλογών. «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στην ΤΔΒΚ. Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της ΤΔΒΚ και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της ΤΔΒΚ μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

Ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη των Κατεχόμενων στο κράτος της Τουρκίας

Η εκλογική ήττα του Τατάρ… ταρακούνησε και τον Ντελβέτ Μπαχτσελί, πολύ περισσότερο μάλιστα.
Ο ακροδεξιός συνέταιρός του Ερντογάν, ζήτησε να συγκληθεί άμεσα έκτακτο συμβούλιο και να συζητηθεί η «άμεση ένταξη» των Κατεχόμενων στο τουρκικό κράτος.

«Το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί αμέσως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην ΤΔΒΚ πραγματοποιήθηκαν με πολύ χαμηλή συμμετοχή. Η μοίρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία» είπε σε μία άνευ προηγουμένου προκλητική δήλωση.

Διαβάστε επίσης:

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Παρίσι: Τέσσερις οι ληστές στο Λούβρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμο τους (Video)

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα – Κόβουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, 33 νεκροί

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

palaistini simaia opap arena – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

paok aek osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

Houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Ο εκπρόσωπος της Unicef μεταξύ των 20 υπαλλήλων του ΟΗΕ που κρατούνται από τους Χούθι

troxaio kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Καλλιθέα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 00:35
gaza 1
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τουλάχιστον 45 οι νεκροί από τις σημερινές ισραηλινές επιθέσεις

palaistini simaia opap arena – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ για Λανουά: «Δεν υπήρξε προπηλακισμός, ήταν μεμονωμένο φραστικό επεισόδιο»

paok aek osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super League: Πέρασε στην κορυφή ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη στο ντέρμπι δικεφάλων, 2η η ΑΕΚ μαζί με Ολυμπιακό

1 / 3