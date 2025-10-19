Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

«Παγωμάρα» στην Αγκυρα μετά την επικράτηση του Τουφάν Ερχιουρμάν στις «προεδρικές εκλογές» στα Κατεχόμενα.

Ο Τατάρ ηττήθηκε πανηγυρικά από τον πιο δημοκρατικό Ερχιουρμάν ο οποίος τάσσεται υπέρ του διαλόγου για το Κυπριακό και κατά της λύσης δύο κρατών στη Κύπρο, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Τουρκία, αλλά και χαμόγελα στην ελληνοκυπριακή πλευρά.

Ο Ερντογάν σε μία δήλωσή του για την… ήττα του Τατάρ, συνεχάρη τον νικητή των εκλογών. «Συγχαίρω τον κ. Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν σήμερα στην ΤΔΒΚ. Ελπίζω ότι αυτές οι εκλογές, οι οποίες για άλλη μια φορά καταδεικνύουν τη δημοκρατική ωριμότητα της ΤΔΒΚ και αντανακλούν τη βούληση των Τουρκοκυπρίων αδελφών μας στην κάλπη, θα είναι ωφέλιμες για τις χώρες μας και την περιοχή μας. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά δικαιώματα και συμφέροντα της ΤΔΒΚ μαζί με τους Τουρκοκύπριους αδελφούς μας σε κάθε βήμα».

Ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη των Κατεχόμενων στο κράτος της Τουρκίας

Η εκλογική ήττα του Τατάρ… ταρακούνησε και τον Ντελβέτ Μπαχτσελί, πολύ περισσότερο μάλιστα.

Ο ακροδεξιός συνέταιρός του Ερντογάν, ζήτησε να συγκληθεί άμεσα έκτακτο συμβούλιο και να συζητηθεί η «άμεση ένταξη» των Κατεχόμενων στο τουρκικό κράτος.

«Το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί αμέσως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξή της στην Τουρκική Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν στην ΤΔΒΚ πραγματοποιήθηκαν με πολύ χαμηλή συμμετοχή. Η μοίρα της τουρκοκυπριακής κοινότητας δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί από αυτή τη συμμετοχή. Ακόμα και αν τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινωθούν από την εκλογική επιτροπή, το κοινοβούλιο της ΤΔΒΚ πρέπει να συγκληθεί επειγόντως, να δηλώσει ότι τα αποτελέσματα των εκλογών και η επιστροφή στην ομοσπονδία είναι απαράδεκτα και να αποφασίσει την ένταξη στην Τουρκική Δημοκρατία» είπε σε μία άνευ προηγουμένου προκλητική δήλωση.

Διαβάστε επίσης:

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

Παρίσι: Τέσσερις οι ληστές στο Λούβρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμο τους (Video)

Το Ισραήλ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα – Κόβουν την πρόσβαση ανθρωπιστικής βοήθειας, 33 νεκροί