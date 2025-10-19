Μακρόν για την ληστεία στον Λούβρο: «Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Θα ξαναβρούμε τα έργα και οι αυτουργοί θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη», υποσχέθηκε μέσω του Χ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν μετά τη θεαματική διάρρηξη στο μουσείο του Λούβρου.
«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια, παντού, για να επιτευχθεί», πρόσθεσε ο πρόεδρος της Γαλλίας μιλώντας για την «προσβολή μιας κληρονομιάς που αγαπάμε διότι είναι η Ιστορία μας».
Οκτώ κοσμήματα «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας», ανάμεσά τους το διάδημα της αυτοκράτειρας Ευγενίας (συζύγου του αυτοκράτορα Ναπολέων Γ’, 1852-1870) και δύο περιδέραια, εκλάπησαν το πρωί από το μουσείο του Λούβρου, σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού.
Διαβάστε επίσης:
Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία
FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή
Παρίσι: Τέσσερις οι ληστές στο Λούβρο, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμο τους (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.