ΠΟΛΙΤΙΚΗ

19.10.2025 23:03

Γεραπετρίτης για τις εκλογές στα Κατεχόμενα: «Νέο κεφάλαιο ελπίδας για την επανένωση της Κύπρου»

19.10.2025 23:03
Για ένα νέο κεφάλαιο στην Κύπρο έκανε λόγο ο Γιώργος Γεραπετρίτης μετά το αποτέλεσμα των «εκλογών» στα Κατεχόμενα. Η νίκη του Ερχιουρμάν, υπέρμαχο της λύσης για ένα ομοσπονδιακό κράτος, έφερε χαμόγελα στην ελληνική πλευρά.

Ο Ελληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι η Αθήνα με την Κύπρο ευελπιστούν σε ένα επόμενο θετικό βήμα για λύση στην περιοχή.

Η δήλωση Γεραπετρίτη

«Η βούληση των Τουρκοκυπρίων να αναδείξουν ως νέο ηγέτη τους τον Τουφάν Ερχιουμάν ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ελπίδας και προσδοκίας για την επανένωση του νησιού στη βάση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επανένωση που θα εγγυάται την ειρήνη και ευημερία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε σύμπνοια με την Κυπριακή Δημοκρατία, κατέβαλε άοκνες προσπάθειες ώστε το Κυπριακό να επανέλθει, μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και να επανεκκινήσουν οι άτυπες συζητήσεις. Προσβλέπουμε στο να εργαστούμε από κοινού για το επόμενο βήμα στην επικείμενη διευρυμένη άτυπη συνάντηση. Οι διαιρέσεις δεν χωρούν στο σύγχρονο ταραγμένο διεθνές σκηνικό.

   Η Κύπρος θα πρέπει να δώσει το οικουμενικό μήνυμα της σύνθεσης και της ενότητας».

