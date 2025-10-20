ΠΑΣΟΚ: Ένα συνέδριο- Δύο διαχωριστικές γραμμές

Ένα συνέδριο με δύο διαχωριστικές γραμμές έρχεται για το ΠΑΣΟΚ. Οι αρχικές εκτιμήσεις ότι θα γίνει στο τέλος του έτους, έχουν αρχίσει να μεταβάλλονται με αρκετά στελέχη να βλέπουν την διεξαγωγή του συνεδρίου στις αρχές του επόμενου. Οι πρώτες συνεδριάσεις των οργάνων της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου θα ορίσουν την ημερομηνία διεξαγωγής.

Και αν ο χρόνος του συνεδρίου δεν είναι άμεσα ορατός, είναι ξεκάθαρες ωστόσο οι διαχωριστικές γραμμές σε αυτό. Η πρώτη αφορά τις συνεργασίες, τον τόνο τον έδωσε ο Χάρης Δούκας που υπογράμμισε ότι με σταθερές και καθαρές θέσεις μπορεί το ΠΑΣΟΚ να μιλήσει με όλες τις δυνάμεις του προοδευτικού χώρου ακόμα και με το κόμμα Τσίπρα όταν και αν αυτό συγκροτηθεί. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα στελέχη της ανανεωτικής αριστεράς που με μετέχουν στο ΠΑΣΟΚ με τον Θόδωρο Μαργαρίτη να στηρίζει τις συνεργασίες και να σημειώνει μάλιστα ότι οι πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Κατά καιρούς ανάλογες σκέψεις έχουν εκφράσει ο Παύλος Γερουλάνος και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Η θέση του Νίκου Ανδρουλάκη ωστόσο είναι αμετάβλητη, όπως έκανε σαφές από την ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί απολύτως αυτόνομα μέχρι τις κάλπες και μόνο μετά από αυτές αν έχει πετύχει τον στόχο του, θα συνομιλήσει με βάση το πρόγραμμα του. Η μια λοιπόν διαχωριστική γραμμή των συνεργασιών θα ζυγιστεί στο συνέδριο, ειδικά αν τεθεί σε ψηφοφορία μια στρατηγική που αφορά τις πρωτοβουλίες στην κεντροαριστερά. Η δεύτερη διαχωριστική γραμμή αφορά την λειτουργία του κόμματος. Όλο και περισσότερα στελέχη επιμένουν ότι πρέπει να υπάρξει ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας με έμφαση στην λειτουργία των οργάνων και στις συχνές τους συνεδριάσεις. Μέχρι τώρα τα κομματικά όργανα ενεργοποιούνταν με μεγάλα κενά μεταξύ κάθε συνεδρίασης, ενώ το Πολιτικό Κέντρο που από ένα σημείο και μετά τα επισκίασε είχε επίσης πιο αραιές διεργασίες μέχρι την συγκρότηση της ΚΟΕΣ.

Με αυτά τα δεδομένα οι κάλπες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ θα βγάλουν συσχετισμούς που θα επηρεάσουν καθοριστικά την στρατηγική του κόμματος. Με το άνοιγμα τους θα έρθουν στο φως οι νέες συμμαχίες μεταξύ των “φυλών” του κόμματος αλλά και τα χαρακώματα ανάμεσα στην ηγεσία και στην εσωκομματική αντιπολίτευση.

Διαβάστε επίσης:

ΥΠΕΞ: Ξεκίνησε διαβούλευση με Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους στα πλαίσια του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας

Γεραπετρίτης από Μονή Σινά: «Προχωράει η συνεργασία με την αιγυπτιακή κυβέρνηση – Βρισκόμαστε σε κοινή κατανόηση»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα βρεθεί στη Σύνοδο Κορυφής της MED9 στο Πορτορόζ της Σλοβενίας