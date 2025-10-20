Μέχρι το βράδυ η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Παρών στη συζήτηση αύριο ο Μητσοτάκης, ερωτηματικό η στάση Δένδια

Απόψε το βράδυ θα κατατεθεί τελικά στη βουλή η τροπολογία για το νέο καθεστώς στον Άγνωστο Στρατιώτη και είναι ακόμα άγνωστο αν την τροπολογία υπογράφει το υπουργείο Άμυνας ή κάποιο άλλο υπουργείο.

Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι αυτό θα ξεκαθαριστεί μέχρι το βράδυ και από την απάντηση προκύπτει ότι προφανώς συνεχίζονται

Η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο, Τρίτη, και θα είναι παρών ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να υπερασπιστεί το νέο πλαίσιο.

Με βάση τα όσα αναφέρονται στην τροπολογία η ρύθμιση θα αφορά τα 4.600 τ.μ. που είναι η έκταση που ξεκινάει μπροστά από την Βουλή και το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και φτάνει μέχρι την αρχή του πεζοδρομίου.

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα έχει τη φύλαξη του μνημείου, όπως και πριν, αλλά σε εικοσιτετράωρη βάση ενώ η συντήρηση, η ανάδειξη και προστασία του μνημείου θα αποδοθεί στο υπουργείο Άμυνας τελειώνοντας πλέον το πολύπλοκο καθεστώς όπου εμπλέκονταν το υπουργείο Πολιτισμού, ο Δήμος της Αθήνας και η Βουλή. Όταν ψηφιστεί η τροπολογία στο χώρο του μνημείου, δεν θα επιτρέπεται ούτε διαμαρτυρία, ούτε διαδηλώσεις, ούτε σπρέι και γκράφιτι, ούτε πανό.

Όλες οι πλευρές αναμένουν με ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθεί αύριο στη Βουλή – και αν θα τοποθετηθεί – ο υπουργός Άμυνας δεδομένου ότι παρών θα είναι και ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα σηκώσει το βάρος στήριξης της ρύθμισης.

Επίσης αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι θα πράξει από την επομένη της ψήφισης το υπουργείο Άμυνας όσον αφορά την καθαριότητα και τη συντήρηση του μνημείου.

Και ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι τα ονόματα των παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη και τα οποία είναι γραμμένα δεν πρόκειται να σβηστούν το θέμα είναι τι θα γίνει με τις ζαρντινιέρες, τα κεριά και τις γλάστρες που υπάρχουν δίπλα από τα ονόματα.

Ο δήμαρχος της Αθήνας μόλις προχθές σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action24 είπε ότι τα ονόματα πρέπει να φρεσκαριστούν και να βρίσκονται εκεί μέχρι να τελειώσει η δίκη.

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι δήλωσαν επίσης ότι τα ονόματα δεν θα σβηστούν μέχρι να τελειώσει η δίκη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως αποκτά και η σημερινή δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ο οποίος όταν ρωτήθηκε τι θα γίνει στο μνημείο μετά την ψήφιση της τροπολογίας και ποιος θα το καθαρίσει έριξε το μπαλάκι στον υπουργό Άμυνας λέγοντας «το ερώτημα είναι σωστό, κι από αύριο να τεθεί στον αρμόδιο υπουργό. Από αύριο αρμόδιος για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη θα είναι ο Νίκος Δένδιας, ως ΥΠΕΘΑ. Άρα αφού ψηφιστεί η τροπολογία και πάρει ΦΕΚ, καλέστε τον και ρωτήστε τον».

Κάνεις πάντως δεν ξέρει τι θα γίνει αν μετά την ψήφιση της τροπολογίας κάποιοι πάνε με σπρέι να φρεσκάρουν τα ονόματα πως θα αντιδράσει η αστυνομία και από ποιον θα ζητηθούν ευθύνες την επόμενη μέρα.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογικός νόμος: Όχι από Νίκο Ανδρουλάκη σε αλλαγή – Τι λέει για τα σενάρια στο topontiki.gr

Έρευνα-σοκ της KAPA Research: Διαφθορά παντού βλέπουν… δέκα στους δέκα Έλληνες – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

Ο Σαμαράς στην τελευταία στροφή πριν λάβει τις αποφάσεις του