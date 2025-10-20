search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

20.10.2025 10:47

Έρευνα-σοκ της KAPA Research: Διαφθορά παντού βλέπουν… δέκα στους δέκα Έλληνες – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στους θεσμούς

20.10.2025 10:47
Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία έρευνας της KAPA Research για λογαριασμό του Ινστιτούτου Χάινριχ Μπελ με αντικείμενο «Πολίτες και Πολιτεία: Εμπιστοσύνη, ανισότητα ευκαιριών, πολιτική συμμετοχή», τόσο όσον αφορά στην αίσθηση των πολιτών για την έκταση της διαφθοράς στη χώρα, όσο και για την εμφανή θεσμική κατάρρευση.

Κατ’ αρχάς, η έρευνα αποκαλύπτει ότι το 97% των συμμετεχόντων θεωρεί ότι η διαφθορά είναι αρκετά ως πολύ διαδεδομένη στη χώρα: πρόκειται για ένα συντριπτικό ποσοστό, το οποίο αν μη τι άλλο εξηγεί αλλά και λειτουργεί συμπληρωματικά στα υπόλοιπα, εξίσου δραματικά στοιχεία της έρευνας.

Γιατί, προφανώς σε μια χώρα με εκτεταμένη διαφθορά, είναι φυσικολογικό οι πολίτες να θεωρούν ότι υπάρχει θεσμική αποσάθρωση: το 92% δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται τα ΜΜΕ, το 81% τα συνδικάτα, το 86% τα πολιτικά κόμματα, το 71% τη Δικαιοσύνη, το 65% την κυβέρνηση, το 73% την Εκκλησία, το 66% τις Ανεξάρτητες Αρχές,… στην πραγματικότητα οι πολίτες μοιάζουν να γυρνούν την πλάτη σε όλους τους θεσμούς και μόνο ο στρατός διασώζεται, καθώς το 64% δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται.

Από εκεί και πέρα, οι πολίτες θεωρούν ότι το κράτος δεν κάνει τη δουλειά του: το 84% αξιολογεί αρνητικά τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, το 81% για τη στεγαστική κρίση, το 75% για το μεταναστευτικό, το 72% για την Υγεία, το 72% για την Παιδεία… και σε αυτό το ερώτημα μόνο στο ζήτημα της τεχνολογίας το κράτος παίρνει πάνω από τη βάση, προφανώς συνεπικουρούντως και του… gov.gr.

Όσον αφορά, δε, στους χώρους που… ενδημεί η διαφθορά, την πρώτη θέση καταλαμβάνει η διασπάθιση εθνικών ή ευρωπαϊκών πόρων (59%) και ακολουθούν η Δικαιοσύνη και τα διάφορα «γρηγορόσημα» (από 39%), η διαφθορά των πολιτικών (37%), η διαπλοκή στα ΜΜΕ (35%) και τα πολιτικά ρουσφέτια (31%).

Όσον αφορά στη δυσκολία πολιτών να αποκτήσουν πρόσβαση στο πολιτικό σύστημα, το 65% διαγιγνώσκει έλλειψη διαφάνειας, το 47% αισθάνεται ξένο προς αυτό, το 40% αισθάνεται ότι η οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να αποκτήσει πρόσβαση και το 10% αντιμετωπίζει αντικειμενικό πρόβλημα απόστασης.

Τέλος, όσον αφορά στους παράγοντες που θα κινητοποιούσαν τους πολίτες να ασχοληθούν πιο ενεργά με την πολιτική στην κορυφή βρίσκεται η δημιουργία ενός κόμματος το οποίο θα αισθάνονταν ότι τους εκπροσωπεί και ακολουθούν η διεύρυνση των ανισοτήτων, μια νέα κρίση και μια διεθνής σύρραξη.

Όλη η έρευνα εδώ:

