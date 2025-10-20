Γαλλία: Επίσκεψη Σαρκοζί στο Προεδρικό Μέγαρο, λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή – Η συνάντηση με τον Μακρόν

Τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, συνάντησε την περασμένη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος της χώρας, Νικολά Σαρκοζί, λίγο πριν οδηγηθεί στη φυλακή για εκτίσει την ποινή του.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα φυλακιστεί αύριο, 21 Οκτωβρίου, με τον ίδιο να έχει καταδικαστεί σε πενταετή φυλάκιση για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του από το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2007.

«Ήταν φυσιολογικό, σε προσωπικό επίπεδο, να φιλοξενήσω έναν από τους προκατόχους μου σε αυτό το πλαίσιο», δήλωσε σχετικά ο Εμανουέλ Μακρόν μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού του στη Σλοβενία.

Μακρόν για συνάντηση με Σαρκοζί: Φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου

Ο 70χρονος Σαρκοζί θα ξεκινήσει αύριο να εκτίει την ποινή του στη φυλακή της Σαντέ. Οι δικηγόροι του αναμένεται να καταθέσουν αίτημα αποφυλάκισης, μόλις διαβεί το κατώφλι της φυλακής.

Σημειώνεται ότι ποτέ, στην ιστορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένας πρώην αρχηγός κράτους δεν έχει κοιμηθεί σε κελί φυλακής.

«Ήμουν ανέκαθεν, δημοσίως, σαφής για την ανεξαρτησία της δικαστικής αρχής», είπε σήμερα ο Μακρόν. «Αλλά ήταν φυσιολογικό και ανθρώπινο να δεχτώ έναν από τους προκατόχους μου, σε αυτό το πλαίσιο», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος.

Ο Σαρκοζί είχε δηλώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι δεν ελπίζει «σε καμία περίπτωση» να του δοθεί χάρη. Η προεδρική χάρη εφαρμόζεται μόνο εάν υπάρχει τελεσίδικη απόφαση και επομένως δεν αφορά στη δική του περίπτωση, προς το παρόν, δεδομένου ότι έχει ασκήσει έφεση στην καταδίκη του.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν, στενός συνεργάτης του πρώην προέδρου, είπε ότι θα τον επισκεφθεί στη φυλακή και ότι ανησυχεί για τις «συνθήκες ασφαλείας» στο σωφρονιστικό ίδρυμα. Σημειώνοντας ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης «μπορεί να επισκεφθεί οποιαδήποτε φυλακή και οποιονδήποτε κρατούμενο θέλει», ο Νταρμανέν εκτίμησε ότι είναι δική του ευθύνη να βεβαιωθεί για τις ορθές συνθήκες κράτησης και την ασφάλεια του πρώην προέδρου (2007-12).

Ο Σαρκοζί θα κρατηθεί σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων στην πτέρυγα της απομόνωσης, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη Σαντέ, τη μοναδική φυλακή του Παρισιού.

Με τον τρόπο αυτόν θα αποφύγει τις επαφές με άλλους κρατούμενους, για λόγους ασφαλείας, αλλά και την πιθανότητα να τον φωτογραφίσουν με κάποιο από τα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφορούν παράνομα στη φυλακή, πρόσθεσαν.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: Η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει τον πόλεμο, αλλά αυτό είναι απίθανο

Λούβρο: Οι… θρυλικές ληστείες στο φημισμένο μουσείο – Από την κλοπή της Μόνα Λίζα το 1911 έως τα κοσμήματα του Στέμματος το 2025

Τουλάχιστον 135 ακρωτηριασμένα πτώματα Παλαιστινίων κρατούνταν σε διαβόητη ισραηλινή φυλακή