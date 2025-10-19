search
19.10.2025 16:31

Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή – Έχω ήδη έτοιμες τις βαλίτσες μου»

19.10.2025 16:31
nikola-sarkozy

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αναμένεται να ξεκινήσει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισής του την Τρίτη (21/10), μετά την καταδίκη του για απόπειρα παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην γαλλική εφημερίδα «La Tribune Dimanche» ανέφερε πως έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες για την φυλακή και πως αντιμετωπίζει την κατάσταση με αξιοπρέπεια και ψυχραιμία.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά, ακόμη και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», είπε προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ζητήσει καμία ειδική μεταχείριση.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε, επίσης, πως δεν θέλει να νιώσουν λύπηση γι’ αυτόν και πως δεν σκοπεύει να παραπονεθεί κατά την διάρκεια της φυλάκισής του, ενώ φαίνεται πως σχεδιάζει να περάσει τον χρόνο του στη φυλακή γράφοντας το βιβλίο του.

Υπενθυμίζεται πως ο Νικολά Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες στενών του συνεργατών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του και έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

sxoleio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

esoterikon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Ξεκίνησε διαβούλευση με Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους στα πλαίσια του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

gaza 556- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξεκίνησε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα

asthenoforo
ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Νεκρός 62χρονος κατά τη διάρκεια εκδρομής

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

