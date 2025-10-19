Σαρκοζί: «Δεν φοβάμαι τη φυλακή – Έχω ήδη έτοιμες τις βαλίτσες μου»

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αναμένεται να ξεκινήσει την εκτέλεση της ποινής φυλάκισής του την Τρίτη (21/10), μετά την καταδίκη του για απόπειρα παράνομης χρηματοδότησης της προεκλογικής του καμπάνιας το 2007.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην γαλλική εφημερίδα «La Tribune Dimanche» ανέφερε πως έχει ήδη ετοιμάσει τις βαλίτσες για την φυλακή και πως αντιμετωπίζει την κατάσταση με αξιοπρέπεια και ψυχραιμία.

«Δεν φοβάμαι τη φυλακή. Θα κρατήσω το κεφάλι μου ψηλά, ακόμη και μπροστά στις πύλες της Σαντέ», είπε προσθέτοντας πως δεν πρόκειται να ζητήσει καμία ειδική μεταχείριση.

Ο πρώην πρόεδρος δήλωσε, επίσης, πως δεν θέλει να νιώσουν λύπηση γι’ αυτόν και πως δεν σκοπεύει να παραπονεθεί κατά την διάρκεια της φυλάκισής του, ενώ φαίνεται πως σχεδιάζει να περάσει τον χρόνο του στη φυλακή γράφοντας το βιβλίο του.

Υπενθυμίζεται πως ο Νικολά Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε για εγκληματική συνωμοσία σχετικά με προσπάθειες στενών του συνεργατών να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την επιτυχημένη προεκλογική του εκστρατεία το 2007 από τη Λιβύη κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι.

Ο ίδιος επιμένει στην αθωότητά του και έχει ήδη ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Διαβάστε επίσης:

Ισραήλ: Επιβεβαίωσε το χτύπημα στη Ράφα – Ο Νετανιάχου διέταξε «σθεναρή δράση»

«Mail on Sunday» για πρίγκιπα Άντριου: «Ζήτησε από την αστυνομία να τον βοθήσει να αμαυρώσει την υπόληψη της Τζιούφρε»

Μουσείο Λούβρου: Τα 7 λεπτά της κινηματογραφικής ληστείας που θα ζήλευε και ο …Αρσέν Λουπέν