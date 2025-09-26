search
26.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.09.2025 18:15

Σε κελί 9 τετραγωνικών ο Σαρκοζί – Θα προαυλίζεται μία ώρα την ημέρα

26.09.2025 18:15
Στις φυλακές του Παρισιού, που βρίσκονται στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας, αναμένεται να οδηγηθεί ο Νικολά Σαρκοζί, αναφέρουν σήμερα γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ο οποίος καταδικάστηκε χθες σε πενταετή φυλάκιση για σύσταση συμμορίας στην υπόθεση της χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007 από το καθεστώς Καντάφι, θα μάθει την ημερομηνία έναρξης της φυλάκισής του στις 13 Οκτωβρίου. Το μέγιστο διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να παραμείνει εκτός φυλακής μετά τις 13 Οκτωβρίου είναι τέσσερις μήνες. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσιογραφικές πληροφορίες περί φυλάκισής του σε σωφρονιστικό ίδρυμα του Παρισιού, τότε κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ένα κελί 9 τετραγωνικών μέτρων που όπως όλα τα άλλα κελιά θα έχει τουαλέτα, ψυγείο και τηλεόραση και θα παραμένει κλεισμένος σε αυτό είκοσι τρεις ώρες το εικοσιτετράωρο.

Ζητούν να του δώσει χάρη ο Μακρόν

Στον απόηχο της χθεσινής απόφασης του γαλλικού δικαστηρίου, τόσο ο δικηγόρος του Νικολά Σαρκοζί, Ζαν Μισέλ Νταρουά, όσο και πολιτικά πρόσωπα φίλα προσκείμενα στον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας έκαναν λόγο για άδικη απόφαση αφήνοντας να εννοηθεί πως πρόκειται για πολιτική δίωξη. Ορισμένοι εκ των υποστηρικτών του Νικολά Σαρκοζί θεωρούν πως ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να κάνει χρήση του δικαιώματός του να απονέμει χάρη σε καταδικασμένους, ωστόσο ο δικηγόρος του πρώην προέδρου δήλωσε πως δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα διότι ο Νικολά Σαρκοζί επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά του. Ο Νικολά Σαρκοζί έχει ωστόσο το δικαίωμα, μετά τη φυλάκισή του, να ζητήσει να αποφυλακιστεί και στη συνέχεια να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «ηλεκτρονικό βραχιολάκι».

