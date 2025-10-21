search
Νικολά Σαρκοζί: Οδηγείται στη φυλακή κρατώντας από το χέρι την Κάρλα Μπρούνι – Του τραγούδησαν τη «Μασσαλιώτιδα» (Video)

Η Γαλλία, βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική συγκυρία καθώς ο πρώην Γάλλος Πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί, ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της φυλακής μετά την 5ετή καταδίκη του από το δικαστήριο και γίνεται έτσι ο πρώτος πρώην πρόεδρος της Γαλλίας στη σύγχρονη ιστορία που φυλακίζεται.

Θα εκτίσει την ποινή του στη φυλακή Λα Σαντέ στο Παρίσι, όπου για λόγους ασφαλείας, ο Νικολά Σαρκοζί θα κρατείται απομονωμένος από τους άλλους κρατούμενους.

Λίγο μετά τις 10:10 το πρωί ο Νικολά Σαρκοζί βγήκε από το σπίτι του κρατώντας το χέρι της Κάρλα Μπρούνι εν μέσω χειροκροτημάτων και επευφημιών από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί και χαιρέτισε τους αστυνομικούς δια χειραψίας και έπειτα χαιρέτισε τον κόσμο που βρησκόταν εκεί.

Ο Νικολά Σαρκοζί, έδωσε ένα τρυφερό φιλί στην Κάρλα Μπρούνι πριν μπει στο όχημα που θα τον οδηγήσει στη φυλακή. 

Το χρονικό της φυλάκισης

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί οδηγείται στη φυλακή σήμερα Τρίτη 21.10.2025, για να εκτίσει ποινή πέντε ετών, καθώς κρίθηκε ένοχος ότι συνωμότησε για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική του εκστρατεία με χρήματα από τον Λίβυο δικτάτορα Μουαμάρ Καντάφι – μια θεαματική πτώση για έναν ηγέτη που κάποτε ξεχώριζε για την αυτοπεποίθησή του και την αγάπη του για τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρά τη δημόσια δήλωσή του ότι «δεν φοβάται τη φυλακή» και ότι δεν ζήτησε καμία ειδική μεταχείριση, ο Σαρκοζί θα κρατείται σε μονόκλινο κελί για την ασφάλειά του.

Η φυλακή αυτή έχει στο παρελθόν φιλοξενήσει γνωστούς κρατούμενους, όπως τον αριστερό εξτρεμιστή Κάρλος το Τσακάλι και τον πρώην ηγέτη του Παναμά Μανουέλ Νοριέγα.

Ο γάλλος πρώην πρόεδρος αναμένεται να μείνει σε ειδική πτέρυγα των φυλακών, όπου οι κρατούμενοι διαμένουν σε ατομικά κελιά και δεν συναντιούνται ούτε στις ώρες προαυλισμού. Τα κελιά έχουν μέγεθος 9 έως 12 τετραγωνικά μέτρα και, μετά τις πρόσφατες ανακαινίσεις, διαθέτουν ιδιωτικό ντους.

Θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, με μηνιαίο κόστος 14 ευρώ καθώς και σε σταθερό τηλέφωνο.

Ο Σαρκοζί, που υπήρξε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε τον Σεπτέμβριο για εγκληματική συνωμοσία, καθώς αποδείχθηκε ότι είχε σχεδιάσει να λάβει παράνομη χρηματοδότηση από το καθεστώς του Καντάφι για την εκστρατεία του.

Ο δικαστής στο Παρίσι αποφάσισε ότι ο Σαρκοζί θα αρχίσει να εκτίει την ποινή του χωρίς να περιμένει την εκδίκαση της έφεσής του, εξαιτίας της «σοβαρότητας της διατάραξης της δημόσιας τάξης που προκάλεσε το αδίκημα».

