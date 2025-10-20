search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:07
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 11:46

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

20.10.2025 11:46
zelensky_2108_1920-1080_new
credit: AP

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει στην επικείμενη συνάντηση στη Βουδαπέστη μεταξύ των ομολόγων του από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εάν λάβει πρόσκληση για κάτι τέτοιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν αναμένεται να συναντηθούν στην ουγγρική πρωτεύουσα για τη δεύτερη συνάντηση κορυφής τους με στόχο να βρεθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιστρέφει από επίσκεψη στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, στη διάρκεια της οποίας δεν κατάφερε να πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να παραδώσει πυραύλους Tomahawk στο Κίεβο.

«Εάν προσκληθώ στη Βουδαπέστη, εάν πρόκειται για πρόσκληση με τη μορφή μιας τριμερούς συνάντησης, ή όπως την ονομάζουμε διαμεσολαβητική διπλωματία, όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά τον Πούτιν και όπου ο πρόεδρος Τραμπ συναντά εμένα, τότε, υπό τη μία ή την άλλη μορφή, θα συμφωνήσουμε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου.

Εκτίμησε ωστόσο ότι η Βουδαπέστη δεν είναι «το καλύτερο σημείο για αυτή τη συνάντηση». Στενός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ εντός της ΕΕ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν, διατήρησε φιλίκη στάση απέναντι στον Πούτιν παρά την εισβολή στην Ουκρανία και αντίθετα έχει εμφανιστεί ιδιαίτερα επικριτικός προς τον Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι όροι της Ρωσίας για να επιτευχθεί ειρήνη παραμένουν αμετάβλητοι, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από ολόκληρο το Ντονμπάς, μια βιομηχανική περιοχή στην ανατολική Ουκρανία με έντονο το ρωσικό στοιχείο, την οποία θέλει να προσαρτήσει η Μόσχα.

Διευκρίνισε ότι εξήγησε στους Αμερικανούς συνομιλητές του κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον ότι «η θέση της Ουκρανίας δεν έχει αλλάξει», το οποίο σημαίνει ότι απορρίπτει τους όρους της Ρωσίας. «Δεν θα δώσουμε τη νίκη στους Ρώσους», δήλωσε. Πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την τελευταία του επίσκεψη στην Ουάσινγκτον και παρά το καλό κλίμα που βγήκε προς τα έξω, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε ασφυκτικά τον Ζελένσκι να αποδεχθεί απώλεια εδαφών, λέγοντάς του, μάλιστα, ότι σε αντίθετη περίπτωση η Ρωσία θα καταστρέψει τη χώρα του.

Ληστεία στον Λούβρο: Με γερανό και γιλέκα υψηλής ορατότητας έκαναν τη… δουλειά οι δράστες – Κλειστό σήμερα το Μουσείο

Δολοφονία Σταύρου Δημοσθένους: Άλλες τρεις συλλήψεις και έρευνα στις φυλακές

«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, γελούσε όταν με πονούσε» – Σοκάρει το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο  έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Έμμυ σε πρωινή ζώνη

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

