«Με βίασε γνωστός πρωθυπουργός, γελούσε όταν με πονούσε» – Σοκάρει το νέο απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ

Απόσπασμα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζιουφρέ, γνωστό θύμα του Τζέφρι Έπσταϊν, δημοσιεύει η New York Post, παραθέτοντας σοκαριστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα γραφόμενά της, η Τζιουφρέ, που αυτοκτόνησε στα 41 της χρόνια, υπέστη άγριο ξυλοδαρμό και βιασμό από έναν «γνωστό πρωθυπουργό» σε μια σειρά από βίαιες επιθέσεις.

Virginia Giuffre was left bloodied and beaten by Prime Minister in attack that broke Epstein spell: ‘Beginning of the end’ https://t.co/imSQWmvaOw pic.twitter.com/kvruPSeo0q — New York Post (@nypost) October 18, 2025

Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», που εκδίδονται μετά τον θάνατό της, η Τζιουφρέ θυμάται πως ικέτεψε τον Έπσταϊν να παρέμβει, όταν ο πολιτικός την ανάγκασε να παρακαλέσει για τη ζωή της, αλλά εκείνος της απάντησε ψυχρά ότι αυτό ήταν «απλώς μέρος της δουλειάς της».

«Έπειτα από τέτοια βαρβαρότητα και βλέποντας την αδιαφορία του Έπσταϊν για το πόσο τρομοκρατημένη ένιωθα, έπρεπε να αποδεχθώ ότι τα “μπράβο” του Έπσταϊν ήταν απλώς χειρισμός για να με κρατά υποταγμένη», έγραψε, σύμφωνα με απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στην New York Post.

Η Τζιουφρέ αναφέρθηκε απλώς στον άνδρα ως «ο Πρωθυπουργός», λέγοντας ότι φοβόταν πως θα της κάνει κακό αν αποκάλυπτε το όνομά του.

Στο παρελθόν, ωστόσο, σε δικαστικά έγγραφα είχε κατονομάσει τον τότε πρωθυπουργό του Ισραήλ, Eχούντ Μπάρακ, ως έναν από τους πολλούς ισχυρούς άνδρες που την είχαν βιάσει, κατηγορία που εκείνος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Η Τζιουφρέ υποστηρίζει ότι γνώρισε τον «Πρωθυπουργό» στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν στις Παρθένες Νήσους των ΗΠΑ, γύρω στο 2002, όταν ήταν μόλις 18 ετών. Της δόθηκε εντολή να τον συνοδεύσει σε μια καμπάνα, αλλά, όπως περιγράφει, εκείνος ξεκαθάρισε αμέσως ότι «ήθελε βία».

«Με έπνιγε επανειλημμένα μέχρι να χάσω τις αισθήσεις μου και ευχαριστιόταν να με βλέπει να φοβάμαι για τη ζωή μου. Γελούσε όταν με πονούσε και διεγείρονταν περισσότερο όταν τον ικέτευα να σταματήσει. Βγήκα από την καμπάνα αιμορραγώντας από το στόμα, τον κόλπο και τον πρωκτό. Για μέρες πονούσα να αναπνεύσω και να καταπιώ», γράφει στο βιβλίο της.

Ο πολιτικός, όπως περιγράφει, «με βίασε πιο άγρια από οποιονδήποτε άλλον μέχρι τότε».

Η Τζιουφρέ έτρεξε αμέσως στον Έπσταϊν και τον παρακάλεσε να μην την ξαναστείλει στον Πρωθυπουργό.

«Γονάτισα και τον ικέτεψα. Δεν ξέρω αν τον φοβόταν ή του χρωστούσε χάρη, αλλά δεν υποσχέθηκε τίποτα. Είπε ψυχρά για τη βαρβαρότητά του: “Αυτά θα τα έχεις καμιά φορά”», έγραψε.

AP

Λίγο καιρό αργότερα, ο Έπσταϊν την έστειλε ξανά στον πολιτικό για δεύτερη συνάντηση, αυτή τη φορά μέσα σε καμπίνα στο αεροσκάφος του «Lolita Express». Αν και η εμπειρία ήταν λιγότερο βίαιη, η Τζιουφρέ πέρασε όλη την ώρα φοβούμενη ότι θα της επιτεθεί ξανά.

Η Τζιουφρέ παραδέχτηκε ότι πριν από το βίαιο περιστατικό πίστευε, λανθασμένα, πως ο Έπσταϊν «νοιαζόταν» για τα κορίτσια που εξέδιδε. Η ψυχρή του αντίδραση όμως την ανάγκασε να αντικρίσει την αλήθεια.

Ανατριχιαστικά, γράφει ότι εκείνη την περίοδο είχε αρχίσει να πιστεύει ότι δεν θα επιβίωνε, είτε θα αυτοκτονούσε είτε θα τη σκότωνε κάποιος από τους φίλους του Έπσταϊν.

«Δεν το ήξερα τότε, αλλά η δεύτερη συνάντησή μου με τον Πρωθυπουργό ήταν η αρχή του τέλους για μένα», έγραψε, εξηγώντας ότι σταμάτησε να στρατολογεί άλλα κορίτσια για τον Έπσταϊν όπως την ανάγκαζε παλαιότερα.

Της ζήτησαν να γεννήσει το παιδί τους

Το τελικό σημείο καμπής ήρθε εκείνο το καλοκαίρι, όταν ο Έπσταϊν και η συνεργάτιδά του Γκισλέιν Μάξγουελ την ικέτεψαν να φέρει στον κόσμο το παιδί τους, με αντάλλαγμα πλούτο, πολυτελή σπίτια και νταντάδες όλο το 24ωρο, αλλά και την υπογραφή εγγράφων με τα οποία θα παραιτούνταν από κάθε δικαίωμα.

Η Τζιουφρέ υποψιάστηκε αμέσως ότι το μωρό θα χρησιμοποιούνταν ως μελλοντικό θύμα και άρχισε να σχεδιάζει την απόδρασή της.

Τελικά κατάφερε να ξεφύγει, όμως οι εμπειρίες της τη σημάδεψαν για πάντα, ειδικά «το άπληστο, σκληρό βλέμμα του Πρωθυπουργού καθώς με έβλεπε να παρακαλώ για τη ζωή μου».

Ο Μπάρακ έχει επανειλημμένα αρνηθεί τις κατηγορίες και ότι γνώριζε για τη δράση του κυκλώματος.

Ήταν προσωπικός φίλος του Έπσταϊν και είχε χρησιμοποιήσει εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει εταιρεία ασφαλείας. Τα αρχεία δείχνουν ότι είχε επισκεφθεί το ιδιωτικό του νησί και είχε ταξιδέψει με το προσωπικό του αεροσκάφος.

Η Τζιουφρέ έγραψε τις ανατριχιαστικές εμπειρίες της στα απομνημονεύματά της, που θα κυκλοφορήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, πριν αυτοκτονήσει τον Απρίλιο σε ηλικία 41 ετών.

Διαβάστε επίσης:

Κατεχόμενα: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που σόκαρε την Άγκυρα με την εκλογή του

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

Η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ, διαβεβαιώνει ο Τραμπ παρά τις φονικές αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας