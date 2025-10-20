Κατεχόμενα: Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν που σόκαρε την Άγκυρα με την εκλογή του 

Η ευρεία νίκη -από τον πρώτο κιόλας γύρο- του Τουφάν Ερχιουμάν, ήταν κάτι που δεν περίμενε και ο πιο αισιόδοξος στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα στην Τουρκία.

Με ποσοστά του 63% σχεδόν, ο νέος «πρόεδρος» στα Κατεχόμενα, έφερε αναταραχή στην κυβέρνηση Ερντογάν, ο οποίος στην πρώτη του αντίδραση ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός και συγκρατημένος.

Σ’ αυτό ίσως βοήθησε και η πρώτη δήλωση του νικητή των εκλογών, ο οποίος δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στο Κυπριακό, ενώ είπε πως η «εξωτερική πολιτική» θα γίνεται σε συνεννόηση με την Αγκυρα, όπως επίσης και η δήλωσή του ότι το ποσοστό που συγκέντρωσε, έχει ποσοστά και από την «δεξιά του Τατάρ».

Μία δήλωση που είναι προς το παρόν ασαφές το πώς θα λειτουργήσει όταν μιλάμε για δύο διαφορετικές παρατάξεις και για έναν πολιτικό ο οποίος είναι υπέρ της λύσης ομοσπονδιακού κράτους και όχι υπέρ της λύσης δύο κρατών. Γι’ αυτό και ο ακροδεξιός Μπαχτσελί τράβηξε το σχοινί χθες με μία πρόταση που δείχνει πανικό.

Με Τατάρ υπήρχε αδιέξοδο στις συζητήσεις στον ΟΗΕ για το Κυπριακό, ενώ τώρα στην ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως και στο ελληνικό ΥΠΕΞ, βλέπουν πρόσφορο έδαφος για νέες επαφές.

Ποιος είναι ο Τουφάν Ερχιουρμάν

Ο Ερχιουρμάν γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 11 Σεπτεμβρίου του 1970. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας και στη συνέχεια απέκτησε από το ίδιο πανεπιστήμιο μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο. Μεταξύ 2008 και 2010 ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού.

Από το 1999 ως το 2004 εργάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης της Τουρκίας θέτοντας στόχο τη θεσμοθέτηση του συνηγόρου του πολίτη στην Τουρκία.

Εξελέγη βουλευτής στις «εκλογές» στο ψευδοκράτος το 2013 με το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα. Υπήρξε αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος από το 2016.

Ο Ερχιουρμάν διορίστηκε «πρωθυπουργός» στα Κατεχόμενα τον Ιανουάριο του 2018, έπειτα από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 7 Ιανουαρίου 2018, στις οποίες επανεξελέγη βουλευτής. Στις 19 Ιανουαρίου 2018 σχημάτισε κυβέρνηση συνασπισμού αποτελούμενη από το κόμμα του και το Λαϊκό Κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα και το Κόμμα Κοινοτικής Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση συνασπισμού διαλύθηκε στις 9 Μαΐου 2019 και διάδοχος του υπήρξε ο Ερσίν Τατάρ, που αργότερα έγινε και «πρόεδρος» του ψευδοκράτους.

