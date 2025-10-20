search
ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 11:30

Ληστεία στον Λούβρο: Με γερανό και γιλέκα υψηλής ορατότητας έκαναν τη… δουλειά οι δράστες – Κλειστό σήμερα το Μουσείο

20.10.2025 11:30
louvro

Στοιχεία που θα οδηγήσουν στους δράστες της απίθανης ληστείας στον Λούβρο ψάχνουν οι αρχές. Η Γαλλία είναι σε σοκ από τον τρόπο που έγινε η ληστεία 8 πολύτιμων αντικειμένων από την ιστορική Galerie d’Apollon και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας του μουσείου το οποίο ήταν γεμάτο κόσμο.

Οι δράστες κατάφεραν μέσα σε λίγα λεπτά να αρπάξουν υπερπολύτιμα αντικείμενα και να φύγουν κάποιοι με μοτοσικλέτες και κάποιοι με… σκούτερ.

Πώς μπήκαν στον Λούβρο – Η έξυπνη κίνηση με τα γιλέκα

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ανακοινώσεις και τις έρευνες των μέσων, η εισβολή εκτελέστηκε με μεθοδικότητα και εξοπλισμό ειδικού τύπου: οι δράστες έφεραν και χρησιμοποίησαν μία ανυψωτική πλατφόρμα – «καλάθι» από την πλευρά του Σηκουάνα, προσέγγισαν ένα παράθυρο της γκαλερί και έσπασαν την προθήκη με εργαλεία. Ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε μόλις 4 με 7 λεπτά, ενώ η ομάδα διέφυγε προς το κοντινό σημείο με υψηλής ισχύος σκούτερ. 

Σημειώνεται ότι η χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού και γιλέκων εργασίας, δείχνει πρόθεση να μιμηθούν συντηρητικές εργασίες ώστε να μην προκαλέσουν υποψίες κατά την προσέγγιση, δείγμα του πόσο οργανωμένοι ήταν για μια τέτοια ενέργεια.

Πού ψάχνουν οι αρχές

Οι αρχές μέχρι στιγμής, πέρα από τις κάμερες ασφαλείας, ψάχνουν να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη σύλληψη των τεσσάρων δραστών που εισέβαλαν στο μουσείο. Εκτός από τα πρόσωπά τους, ψάχνουν να βρουν από πού νοίκιασαν ή πήραν τον γερανό, αλλά και σε συνεργεία που θα τους βοηθήσουν να βρουν συνεργούς αφού χρειάζεται ειδικο χειριστή ένα τέτοιο μηχάνημα.

Ακόμη, ψάχνουν και για τυχόν σύνδεση με υπάλληλο εντός του μουσείου (κυρίως σε προσωπικό συντήρησης και εργασιών στο μουσείο) καθώς έχει κινήσει υποψίες η ευκολία με την οποία μπήκαν στο μουσείο και μάλιστα εν ώρα λειτουργίας του.

Επίσης, σε όλα τα τελωνεία έχει σημάνει συναγερμός προκειμένου να μην περάσουν τα κλοπιμαία εκτός χώρας αν και οι αρχές εκτιμούν ότι συνήθως σε τέτοιες ληστείες, δύσκολα εντοπίζονται.

Πού μπορεί να προορίζονται τα κλοπιμαία

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ , υπάρχουν διάφορα σενάρια για το ποιος οργάνωσε αυτή τη ληστεία και το πού μπορεί να καταλήξουν τα κλοπιμαία.

Οι εκτμήσεις των αρχών κάνουν λόγο για επαγγελματικό οργανωμένο εγκληματικό δίκτυο, καθώς η ταχύτητα, ο εξειδικευμένος εξοπλισμός και η εκτέλεση… ακριβείας στην ληστεία, αλλά και η διαφυγή τους, δείχνουν απόλυτα «επαγγελματική» ληστεία.

Πιθανότερο σενάριο ωστόσο, είναι οι 4 να είναι απλά οι «εκτελεστές» εντολής, είτε εγκληματικής οργάνωσης, είτε κάποιου «εξωτερικού παραγγελιοδότη» όπως αναφέρει το TF1 Info.

Οι αρχές και το μουσείο, εξετάζουν τυχόν «κενά ή λάθη» στη φύλαξη του μουσείου και γίνονται ανακρίσεις σε προσωπικό για να διαπιστωθεί αν υπήρχε βοήθεια εκ των έσω.

Να σημειωθεί ότι το μουσείο σήμερα, Δευτέρα, θα παραμείνει κλειστό μετά από απόφαση της διοίκησης.

«Αποτυχία» και «εθνική ντροπή»

Η «ληστεία του αιώνα» στη Γαλλία έκανε τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλντ Νταρμανέν να δηλώσει πως «αποτύχαμε», ενώ επικριτικά ήταν και τα ΜΜΕ στη χώρα.

«Ξεγύμνωμα», «εθνική ντροπή», αλλά και… «εντυπωσιακή ληστεία» ήταν ορισμένοι από τους τίτλους των γαλλικών ΜΜΕ για την υπόθεση της κλοπής που έγινε κάτω από την «μύτη» δεκάδων αστυνομικών, και μελών της ασφάλειας του μουσείου.

