Γαλλία – συνταξιοδοτικό: Ανοιχτός σε δημοψήφισμα, υπό προϋποθέσεις, δηλώνει ο Μακρόν

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι «δυνατές οι προοπτικές για δημοψήφισμα» σχετικά με την επίμαχη συνταξιοδοτική μεταρρύθμισης, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό προϋποθέτει την επίτευξη «συμφωνίας» για τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα, ο Γάλλος Πρόεδρος αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για «αναστολή» της μεταρρύθμισης του 2023, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «απλή μετατόπιση» στο χρόνο. «Στο θέμα των συντάξεων, οι προοπτικές για δημοψήφισμα είναι δυνατές, αλλά πρέπει να ξέρουμε για ποιο θέμα θα γίνει», είπε ο Μακρόν. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια διαδικασία «δεν μπορεί να γίνει» παρά μόνο «βάσει μιας συμφωνίας που θα ορίσει τα όρια» του νέου συστήματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η μεταρρύθμιση του 2023 δεν έχει ακυρωθεί ούτε ανασταλεί, αλλά έχει απλώς μετατεθεί χρονικά, «με σκοπό την ηρεμία», όπως επιθυμούσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί για να επιτευχθεί συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό του 2026, ιδίως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παράλληλα, ο Λεκορνί είχε χρησιμοποιήσει σαφώς τον όρο «αναστολή» κατά τη δήλωσή του στο Κοινοβούλιο στις 14 Οκτωβρίου. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του 2023 για τις συντάξεις μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είχε δηλώσει τότε.

Για τον Μακρόν, «η μεταρρύθμιση που είχε ψηφιστεί το 2023 ήταν μια αναγκαία μεταρρύθμιση για τη χώρα» και «θα πρέπει να ξαναθέσουμε τη συζήτηση», «με ήρεμο τρόπο». «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πρώτα μια στιγμή σταθερότητας, ήρεμες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό» και στη συνέχεια «να ξαναρχίσει η εργασία με ηρεμία πάνω στο θέμα των συντάξεων από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές δυνάμεις. Βασισμένοι σε αυτό, θα δούμε στη συνέχεια ποιος δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η μεταρρύθμιση, η οποία αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη μετά από 43 έτη εργασίας, είχε κυρωθεί με την διαδικασία του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, δηλαδή, χωρίς ψήφιση του νόμου από την Εθνοσυνέλευση, καθώς η κυβέρνηση της τότε πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν δεν είχε την πλειοψηφία για να περάσει το νόμο από τη γαλλική βουλή.

