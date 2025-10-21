search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:29
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 14:58

Γαλλία – συνταξιοδοτικό: Ανοιχτός σε δημοψήφισμα, υπό προϋποθέσεις, δηλώνει ο Μακρόν

21.10.2025 14:58
maxron 776- new

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι είναι «δυνατές οι προοπτικές για δημοψήφισμα» σχετικά με την επίμαχη συνταξιοδοτική μεταρρύθμισης, αλλά διευκρίνισε ότι αυτό προϋποθέτει την επίτευξη «συμφωνίας» για τα χαρακτηριστικά του νέου συστήματος.

Στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Λιουμπλιάνα, ο Γάλλος Πρόεδρος αρνήθηκε ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για «αναστολή» της μεταρρύθμισης του 2023, χαρακτηρίζοντας την απόφαση ως «απλή μετατόπιση» στο χρόνο. «Στο θέμα των συντάξεων, οι προοπτικές για δημοψήφισμα είναι δυνατές, αλλά πρέπει να ξέρουμε για ποιο θέμα θα γίνει», είπε ο Μακρόν. Υπογράμμισε ότι μια τέτοια διαδικασία «δεν μπορεί να γίνει» παρά μόνο «βάσει μιας συμφωνίας που θα ορίσει τα όρια» του νέου συστήματος.

Ο Γάλλος πρόεδρος διευκρίνισε ότι η μεταρρύθμιση του 2023 δεν έχει ακυρωθεί ούτε ανασταλεί, αλλά έχει απλώς μετατεθεί χρονικά, «με σκοπό την ηρεμία», όπως επιθυμούσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί για να επιτευχθεί συμβιβασμός για τον προϋπολογισμό του 2026, ιδίως με το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Παράλληλα, ο Λεκορνί είχε χρησιμοποιήσει σαφώς τον όρο «αναστολή» κατά τη δήλωσή του στο Κοινοβούλιο στις 14 Οκτωβρίου. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του 2023 για τις συντάξεις μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είχε δηλώσει τότε.

Για τον Μακρόν, «η μεταρρύθμιση που είχε ψηφιστεί το 2023 ήταν μια αναγκαία μεταρρύθμιση για τη χώρα» και «θα πρέπει να ξαναθέσουμε τη συζήτηση», «με ήρεμο τρόπο». «Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να υπάρχει πρώτα μια στιγμή σταθερότητας, ήρεμες συζητήσεις για τον προϋπολογισμό» και στη συνέχεια «να ξαναρχίσει η εργασία με ηρεμία πάνω στο θέμα των συντάξεων από τις συνδικαλιστικές και εργοδοτικές δυνάμεις. Βασισμένοι σε αυτό, θα δούμε στη συνέχεια ποιος δρόμος πρέπει να ακολουθηθεί».

Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι η μεταρρύθμιση, η οποία αυξάνει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη μετά από 43 έτη εργασίας, είχε κυρωθεί με την διαδικασία του άρθρου 49.3 του Συντάγματος, δηλαδή, χωρίς ψήφιση του νόμου από την Εθνοσυνέλευση, καθώς η κυβέρνηση της τότε πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν δεν είχε την πλειοψηφία για να περάσει το νόμο από τη γαλλική βουλή.

Διαβάστε επίσης

Διαβάστε επίσης

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video)

Λισαβόνα: «Σειρά αστοχιών» έφερε τον εκτροχιασμό του τελεφερίκ

Σλοβακία: Ένοχος για τρομοκρατία ο συγγραφέας που προσπάθησε να σκοτώσει τον πρωθυπουργό Φίτσο –  21 χρόνια κάθειρξη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

sarkozy 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

agnostos-stratiotis-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

putin trump 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χείρα βοηθείας στον Ζελένσκι από τους συμμάχους της Ουκρανίας εν μέσω φόβων για μια «κακή» συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:28
trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

sarkozy 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

1 / 3