ΚΟΣΜΟΣ

20.10.2025 15:31

Γιατί επιλέχθηκε η Ουγγαρία για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν – Σύντομα η επικοινωνία Λαβρόφ-Ρούμπιο 

20.10.2025 15:31
putin_trump_2608_1920-1080_3_new
credit: AP

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η Βουδαπέστη επιλέχθηκε ως τοποθεσία για την επικείμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν έχει καλές σχέσεις και με τους δύο ηγέτες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Ο Ορμπάν έχει αρκετά θερμές σχέσεις με τον πρόεδρο Τραμπ και πολύ εποικοδομητικές σχέσεις με τον πρόεδρο Πούτιν».

«Και αυτό, φυσικά, συνέβαλε σημαντικά στη συνεννόηση που επιτεύχθηκε κατά την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συζήτηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν που τους οδήγησε στο να συμφωνήσουν να συναντηθούν στη Βουδαπέστη.

Ο Ορμπάν έχει κατ’ επανάληψη επικρίνει τη στήριξη της Δύσης προς την Ουκρανία, η οποία συνορεύει με την Ουγγαρία. Νωρίτερα φέτος δήλωσε ότι η Ρωσία έχει ήδη κερδίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Πεσκόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι μόλις ξεκινά η προεργασία για τη σύνοδο κορυφής, που θα έχει στόχο να προωθηθεί μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση και να αναπτυχθούν σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ.

Οι Λαβρόφ και Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα έχουν σύντομα τηλεφωνική συνομιλία, μετέδωσε το ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο RIA επικαλούμενο τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συζητήσουν τις επόμενες μέρες για την προετοιμασία της νέας συνάντησης κορυφής μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, οι οποίοι είχαν μεταξύ τους τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ριαμπκόφ δεν διευκρίνισε το χρονικό πλαίσιο της συνάντησης και είπε ότι ακόμη δεν είναι σαφές πού θα γίνει η συνάντηση μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ.

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα συζητήσουν την διμερή ατζέντα των ρωσοαμερικανικών σχέσεων, που θα περιλαμβάνει οικονομικά θέματα, είπε ο Ριαμπκόφ.

