20.10.2025 11:57

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

20.10.2025 11:57
gynaika-katathlipsi-via-viasmos

Εφιαλτικές ώρες ζούσε μια γυναίκα και η ανήλικη κόρη της στα χέρια του συζύγου της και πατέρα της κοπέλας, στην Ηλεία.

Σύζυγος και κόρη ζούσαν ένα μαρτύριο για περισσότερο από έναν χρόνο στα χέρια του δράστη, που τις κακοποιούσε μέσα στο σπίτι τους.

Η υπόθεση έφτασε πρόσφατα στον Άρειο Πάγο, ο οποίος απέρριψε την αίτηση αναίρεσης της καταδίκης που κατέθεσε ο δράστης.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Πατρών είχε επιβάλει στον κατηγορούμενο συνολική ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών, απόφαση που πλέον καθίσταται οριστική, μετά την απόρριψη της προσφυγής του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

O κατηγορούμενος, που κρατείται στις φυλακές Γρεβενών, κρίθηκε ένοχος για:

  • Βαριά σωματική βλάβη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της συζύγου και της ανήλικης κόρης του
  • Κατ’ εξακολούθηση προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας της ανήλικης
  • Κατ’ εξακολούθηση απόπειρα κατάχρησης σε γενετήσιες πράξεις ανήλικης άνω των 14 και κάτω των 18 ετών

Τα αδικήματα τελέστηκαν από τον Ιούνιο του 2016 έως τον Μάιο του 2018, στην οικογενειακή κατοικία στην Πάτρα και σε πατρικό σπίτι του δράστη σε χωριό της Ηλείας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του patrisnews.gr και όσα καταγράφονται στη δικογραφία, ο άνδρας ασκούσε συστηματικά σωματική βία στη σύζυγό του και την κόρη του, με αποτέλεσμα σοβαρά ψυχικά τραύματα και διαγνωσμένη μετατραυματική διαταραχή στο παιδί.

Σε ένα από τα πιο σοκαριστικά περιστατικά, τον Μάιο του 2018, φέρεται να έσπρωξε το κεφάλι της συζύγου του μέσα στον φούρνο, απειλώντας την ότι θα την κάψει ζωντανή.

Παράλληλα, από την ηλικία των 15 ετών, η κόρη του υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, με τα περιστατικά να λαμβάνουν χώρα τόσο στην Πάτρα όσο και στο σπίτι της οικογένειας του κατηγορούμενου στην Ηλεία.

Η ανήλικη κατήγγειλε την κακοποίηση στην Αστυνομία τον Ιούνιο του 2018, οδηγώντας στην αποκάλυψη της υπόθεσης και την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

