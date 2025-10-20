search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:01
20.10.2025 10:58

Δολοφονία στο Περιστέρι: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε 37χρονο

20.10.2025 10:58
Οι κάμερες ασφαλείας έξω από το κλαμπ στο Περιστέρι, αλλά και την γύρω περιοχή του Μπουρναζίου, θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη της δολοφονίας που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στο σημείο.

Θύμα είναι ένας 37χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες μιλούσε στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή βγήκε έξω από το κλαμπ γύρω στις 03:30. Εκεί τον περίμενε ένας άλλος άνδρας με τον οποίο είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό. Η κατάσταση ξέφυγε και ο δράστης έβγαλε μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στη κοιλιά του.

Το θύμα μεταφέρθηκε από το Μπουρνάζι στο Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Οι αρχές έχουν σε πρώτο πλάνο το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των δύο ανδρών, ωστόσο το θύμα δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές στο παρελθόν και ως πρώτο βήμα ψάχνουν από τις κάμερες καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη και το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά τον φόνο, προκειμένου να κρυφτεί.

ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

MEDIA

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο  έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Έμμυ σε πρωινή ζώνη

LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

