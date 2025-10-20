Δολοφονία στο Περιστέρι: Ξεκαθάρισμα λογαριασμών βλέπουν οι αρχές για την επίθεση με μαχαίρι σε 37χρονο

Οι κάμερες ασφαλείας έξω από το κλαμπ στο Περιστέρι, αλλά και την γύρω περιοχή του Μπουρναζίου, θα βοηθήσουν τις αρχές να εντοπίσουν τον δράστη της δολοφονίας που διαπράχθηκε τα ξημερώματα στο σημείο.

Θύμα είναι ένας 37χρονος με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες μιλούσε στο τηλέφωνο και κάποια στιγμή βγήκε έξω από το κλαμπ γύρω στις 03:30. Εκεί τον περίμενε ένας άλλος άνδρας με τον οποίο είχαν έναν έντονο διαπληκτισμό. Η κατάσταση ξέφυγε και ο δράστης έβγαλε μαχαίρι το οποίο κάρφωσε στη κοιλιά του.

Το θύμα μεταφέρθηκε από το Μπουρνάζι στο Κρατικό Νίκαιας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αρχές έχουν σε πρώτο πλάνο το σενάριο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών μεταξύ των δύο ανδρών, ωστόσο το θύμα δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις αρχές στο παρελθόν και ως πρώτο βήμα ψάχνουν από τις κάμερες καρέ-καρέ τις κινήσεις του δράστη και το δρομολόγιο που ακολούθησε μετά τον φόνο, προκειμένου να κρυφτεί.

