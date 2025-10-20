search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:16
20.10.2025 08:09

Παγκράτι: Κάμερα κατέγραψε γυναίκα να καταστρέφει λάστιχα αυτοκινήτων (Video)

20.10.2025 08:09
Στο Παγκράτι, οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση γυναίκας που καταγράφηκε να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας, η γυναίκα περπατά αμέριμνη, ξαφνικά σταματά, βγάζει από την τσέπη της ένα αιχμηρό αντικείμενο και σκάει τα λάστιχα σταθμευμένων οχημάτων.

Οι Αρχές έχουν συλλέξει το βιντεοληπτικό υλικό και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα που φαίνεται στα πλάνα.

