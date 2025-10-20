Παγκράτι: Κάμερα κατέγραψε γυναίκα να καταστρέφει λάστιχα αυτοκινήτων (Video)

Στο Παγκράτι, οι Αρχές βρίσκονται σε αναζήτηση γυναίκας που καταγράφηκε να προκαλεί φθορές σε αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το υλικό από κάμερα ασφαλείας, η γυναίκα περπατά αμέριμνη, ξαφνικά σταματά, βγάζει από την τσέπη της ένα αιχμηρό αντικείμενο και σκάει τα λάστιχα σταθμευμένων οχημάτων.

Οι Αρχές έχουν συλλέξει το βιντεοληπτικό υλικό και προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη γυναίκα που φαίνεται στα πλάνα.

