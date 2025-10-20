Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ένας άνδρας 37 ετών έχασε τη ζωή του όταν τα ξημερώματα της Δευτέρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.
Όλα έγιναν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι όταν ο άνδρας που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε έξω από το νυχτερινό μαγαζί για να μιλήσει με κάποιον.
Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο, με χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιά.
Ο 37χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.
Διαβάστε επίσης
Διπλή δολοφονία Φοινικούντα: Προσωρινά κρατούμενοι και οι δύο κατηγορούμενοι – Οι αντικρουόμενοι ισχυρισμοί τους, κλειδί το άνοιγμα των τηλεφώνων
«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)
Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμα για τους παραβάτες
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.