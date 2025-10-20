Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ

Ένας άνδρας 37 ετών έχασε τη ζωή του όταν τα ξημερώματα της Δευτέρας δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ στο Περιστέρι.

Όλα έγιναν περίπου στις 3 τα ξημερώματα στο Μπουρνάζι, στο Περιστέρι όταν ο άνδρας που διασκέδαζε σε κλαμπ βγήκε έξω από το νυχτερινό μαγαζί για να μιλήσει με κάποιον.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες ο άνδρας βρέθηκε αιμόφυρτος στον δρόμο, με χτύπημα από μαχαίρι στην κοιλιά.

Ο 37χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο «Γενικό Κρατικό Νίκαιας» όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματα του.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα και έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη.

