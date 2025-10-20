Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 110 μεταναστών, με δύο διαδοχικές επιχειρήσεις, προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στην πρώτη επιχείρηση, 51 μετανάστες εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Διασώθηκαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου και μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη.

Σε δεύτερη διαδοχική επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων διασώθηκαν 59 μετανάστες, ύστερα από κινητοποίηση ενός πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων και drone της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

