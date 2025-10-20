search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 09:00

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

20.10.2025 09:00
LIMENIKO NEW

Στον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 110 μεταναστών, με δύο διαδοχικές επιχειρήσεις, προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη.

Συγκεκριμένα, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), στην πρώτη επιχείρηση, 51 μετανάστες εντοπίστηκαν σε σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Διασώθηκαν από πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή παραπλέοντος πλοίου και μη επανδρωμένου σκάφους (drone) της δύναμης Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη.

Σε δεύτερη διαδοχική επιχείρηση στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων διασώθηκαν 59 μετανάστες, ύστερα από κινητοποίηση ενός πλοίου ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού, δύο παραπλεόντων πλοίων και drone της Frontex. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Διαβάστε επίσης:

Παγκράτι: Κάμερα κατέγραψε γυναίκα να καταστρέφει λάστιχα αυτοκινήτων (Video)

Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ

Επιστρέφει από σήμερα ο δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας – Πρόστιμα για τους παραβάτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

ktel-new
ΕΛΛΑΔΑ

«Απελευθέρωση» της αγοράς των ΚΤΕΛ με… αστερίσκους και ερωτήματα – Σοβαρός κίνδυνος για επιβάτες και οδηγούς

OASTH NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ΙΧ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 09:22
italy_attack_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Νεκρός οδηγός τουριστικού λεωφορείου από επίθεση χούλιγκαν (Photos)

melina-nikolaidi-new
LIFESTYLE

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Δέσποινας Βανδή τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου (Video)

LIMENIKO NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

1 / 3