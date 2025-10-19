Πάτρα: Έρευνες για 35χρονο που είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην θαλάσσια περιοχή του Ρίου για τον εντοπισμό 35χρονου, ο οποίος έκανε υποβρύχιο ψάρεμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Πάτρας, την απουσία του δήλωσε πρόσωπο του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Στις έρευνες για τον εντοπισμό του 35χρονου βρίσκονται ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 2 μποφόρ.

