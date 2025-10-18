search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 22:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.10.2025 21:52

Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν σε αμάξι μητέρα και παιδί μετά από τροχαίο – Στη ΜΕΘ ο 13χρονος

18.10.2025 21:52
asthenoforo_ekav_new
φωτογραφία αρχείου

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο δρόμο προς Βούτες, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου όταν ένα όχημα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν μία μητέρα με τον 13χρονο γιο της και ένα ακόμη άτομο, με την ΕΜΑΚ να επιχειρεί στο σημείο και να τους απεγκλωβίζει με ασφάλεια.

Κατά τις ίδιες πηγές, το παιδί φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά. Πληροφορίες του cretapost.gr αναφέρουν πως ο ανήλικος διασωληνώθηκε και έγινε εισαγωγή σε ΜΕΘ.

Στο σημείο μετέβησαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και παρέλαβαν τους τραυματίες.

Διαβάστε επίσης:

Hellenic Train: Aκινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 λόγω τεχνικού προβλήματος

Ναύπακτος: Έφαγαν τζατζίκι και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Κοινή έκκληση Καρυστιανού – Ρούτσι να μην σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το Σύνταγμα: «Θα μας βρουν απέναντι αν το κάνουν» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
watromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-2: Ισόπαλη ματσάρα στο Περιστέρι

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν σε αμάξι μητέρα και παιδί μετά από τροχαίο – Στη ΜΕΘ ο 13χρονος

teno patra aytokinito – new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Aκινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 λόγω τεχνικού προβλήματος

TZATZIKI
ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: Έφαγαν τζατζίκι και κατέληξαν στο νοσοκομείο

karistianouRoutsi
ΕΛΛΑΔΑ

Κοινή έκκληση Καρυστιανού – Ρούτσι να μην σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων από το Σύνταγμα: «Θα μας βρουν απέναντι αν το κάνουν» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

tsakk
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποκάλυψη για το 2015: Ο Τσακαλώτος τα είχε δώσει όλα στους δανειστές πριν τη «17ωρη διαπραγμάτευση Τσίπρα» - Η επιστολή σοκ της 9ης Ιουλίου  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 22:19
watromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος-Λεβαδειακός 2-2: Ισόπαλη ματσάρα στο Περιστέρι

asthenoforo_ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εγκλωβίστηκαν σε αμάξι μητέρα και παιδί μετά από τροχαίο – Στη ΜΕΘ ο 13χρονος

teno patra aytokinito – new
ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Aκινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 λόγω τεχνικού προβλήματος

1 / 3