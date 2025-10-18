Ναύπακτος: Έφαγαν τζατζίκι και κατέληξαν στο νοσοκομείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε στη Ναύπακτο.
Συγκεκριμένα, δύο πελάτες κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής.
Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία φαίνεται να ήταν το τζατζίκι που σερβιρίστηκε στους θαμώνες.
