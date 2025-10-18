Αττική Οδός: Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί πριν λίγες μέρες

Οδηγός φορτηγού συνελήφθη στην Αττική Οδό τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου, καθώς μετά από έλεγχο της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δίπλωμα.

Η Τροχαία ακινητοποίησε το ανατρεπόμενο επικαθήμενο φορτηγό που μετέφερε αδρανή υλικά, καθώς τα ελαστικά του ήταν πολύ φθαρμένα, καθιστώντας το όχημα επικίνδυνο για την κυκλοφορία.

Μάλιστα ο 57χρονος ημεδαπός εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού να οδηγεί παρά το γεγονός ότι του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα λίγες ημέρες νωρίτερα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, του είχε αφαιρεθεί στις 13 Οκτωβρίου 2025 για διάστημα 30 ημερών, έπειτα από παράβαση για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, η οποία είχε βεβαιωθεί από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών.

Για την υποτροπή του οδηγού, επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.365 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 395 ημέρες. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ, για οδήγηση χωρίς δίπλωμα, το αρχικό πρόστιμο ανέρχεται στα 1.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για ένα έτος και φυλάκιση έως δύο έτη. Σε πρώτη υποτροπή το πρόστιμο φτάνει στα 2.000 ευρώ και η άδεια οδήγησης αφαιρείται για τέσσερα χρόνια.

