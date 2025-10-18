search
ΣΑΒΒΑΤΟ 18.10.2025 22:30
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025 21:34

Hellenic Train: Aκινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310 λόγω τεχνικού προβλήματος

18.10.2025 21:34
teno patra aytokinito – new

Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, στον σταθμό Λυκοποριάς στις 19:40, λόγω τεχνικού προβλήματος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας βρέθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Το προσωπικό της εταιρείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης.

