Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο (Video)

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα αγόρι 13 ετών όταν το αυτοκίνητο της μητέρας του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Βούτες Ηρακλείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο όταν ο 13χρονος μαζί με την μητέρα του πήγαν να πάρουν τούρτα γιατί είχε τα γενέθλια του.

Στον δρόμο της επιστροφής το αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα ενός 27χρονου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα το 13χρονο αγόρι να εγκλωβιστεί μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, και να χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να το απεγκλωβίσουν.

Το ανήλικο αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των χτυπημάτων του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 13χρονουτ παραμένει σταθερή. Η μητέρα αλλά και ο 27χρονος οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.

