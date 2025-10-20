search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.10.2025 11:21

Κρήτη: Μάχη για τη ζωή του δίνει 13χρονος που τραυματίστηκε σε τροχαίο (Video)

20.10.2025 11:21
venizeleio nos (1)

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα αγόρι 13 ετών όταν το αυτοκίνητο της μητέρας του συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο όχημα στις Βούτες Ηρακλείου.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα το περασμένο Σάββατο όταν ο 13χρονος μαζί με την μητέρα του πήγαν να πάρουν τούρτα γιατί είχε τα γενέθλια του.

Στον δρόμο της επιστροφής το αυτοκίνητο τους συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το όχημα ενός 27χρονου.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που είχε ως αποτέλεσμα το 13χρονο αγόρι να εγκλωβιστεί μέσα στα συντρίμμια του αυτοκινήτου, και να χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου να το απεγκλωβίσουν.

Το ανήλικο αγόρι μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλειο νοσοκομείο και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας των χτυπημάτων του, διακομίστηκε διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού νοσοκομείου Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του 13χρονουτ παραμένει σταθερή. Η μητέρα αλλά και ο 27χρονος οδηγός του οχήματος είναι καλά στην υγεία τους.

Διαβάστε επίσης

Κρήτη: Διπλή επιχείρηση διάσωση 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Παγκράτι: Κάμερα κατέγραψε γυναίκα να καταστρέφει λάστιχα αυτοκινήτων (Video)

Περιστέρι: Νεκρός 37χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι έξω από κλαμπ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

zelensky_2108_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη δηλώνει ο Ζελένσκι

david-attenborough
MEDIA

Ο Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο  έγινε ο γηραιότερος νικητής βραβείου Έμμυ σε πρωινή ζώνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:01
gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

romantics_anonymous_netflix_new
MEDIA

Netflix: Τρυφερή αισθηματική σειρά «γεφυρώνει» κινηματογραφικά Ιαπωνία – Κορέα

Κορωνοϊός: Ραγδαία η αύξηση στις διαδικτυακές απάτες - Τι πρέπει να προσέχουμε - Media
MEDIA

Canva, Shutterstock, Amazon, Snapchat εκτός λειτουργίας: Χάος στο ίντερνετ – Γιατί «έπεσε μαύρο» σε δεκάδες δημοφιλείς εφαρμογές

1 / 3