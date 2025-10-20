Θεσσαλονίκη: Σοκαριστική καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Επανομή – Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ΙΧ με βανάκι (video)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/10) στη στροφή Πλαγιαρίου, λίγο πριν την περιοχή της Επανομής στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι, όταν πέντε οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ένα από τα οχήματα να ανατραπεί.

Σύμφωνα με βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης, ένα όχημα φαίνεται να βγαίνει από την πορεία του και να συγκρούεται με διερχόμενο βανάκι.

Στο τροχαίο ενεπλάκησαν και τα οχήματα που ακολουθούσαν το βαν.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

