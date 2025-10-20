search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 12:00
ΕΛΛΑΔΑ

20.10.2025 10:53

Ξέσπασμα του Ηλία Παπαγγελή για τον άδικο χαμό της Αναστασίας στα Τεμπη (video)

20.10.2025 10:53
Ξέσπασε ο Ηλίας Παπαγγελής, ο πατέρας της Αναστασίας η οποία σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών. Συμμετέχοντας στη συγκέντρωση που πραγματοποίησαν το βράδυ της Κυριακής (19/10) οι συγγενείς των θυμάτων μπροστά στη Βουλή, εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης ενώ άσκησε κριτική και κατά της επερχόμενης δίκης.

«Τώρα που έγραφα το όνομά της, της Αναστασίας μου, στο τσιμέντο, θυμήθηκα το καλοκαίρι του ’22, έξι μήνες πριν συμβεί αυτό, που φτιάχναμε το δωμάτιό της στο χωριό. Με πόσο ενθουσιασμό βιδώναμε, βάφαμε, καρφώναμε… Γιατί ήθελε να έχει το δικό της δωμάτιο. Σήμερα κάποιοι θέλησαν να γράφω το όνομά της στο τσιμέντο, για να μη ξεχαστεί, να μη ξεχαστεί η θυσία της, να μη ξεχαστεί ότι όλα αυτά τα παιδιά με άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους. Από μια κυβέρνηση και από μια εξουσία που είναι διεφθαρμένη, που είναι αδιάφορη για την προστασία των πολιτών. Τους ενδιαφέρουν μόνο το οικονομικό κομμάτι και δεν λογαριάζουν την ανθρώπινη ζωή. Εάν τα είχαν κάνει όλα σωστά δεν θα ήμασταν εμείς εδώ», σημείωσε ο Ηλίας Παπαγγελής.

«Βλέποντας τα στοιχεία, είναι μια δίκη παρωδία. Είναι διάτρητη, έχει πάρα πολλά κενά, δεν θέλησαν να μας ακούσουν, δεν θέλησαν να μπουν όλα τα στοιχεία στη δικογραφία ώστε να κατηγορηθούν όλοι όσοι έφταιξαν σε αυτό το έγκλημα», πρόσθεσε σχετικά με την επερχόμενη δίκη.

Τέλος, ο Ηλίας Παπαγγελής εξήρε τη συμβολή της ομάδας «Μέχρι Τέλους». «Αυτά τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, που δεν έχουν όλα άμεση σχέση με συγγενείς ή με θύματα, αφήνοντας τις δουλειές τους και τον ελεύθερο χρόνο τους, έρχονται κάθε βράδυ εδώ από τις 28 Φεβρουαρίου και τιμούν τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που άδικα σκοτώθηκαν, θέλοντας δικαιοσύνη και δημοκρατία που δυστυχώς δεν την έχουμε. Θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιώσουμε τα παιδιά μας, γιατί αυτό μας λένε από εκεί που βρίσκονται», κατέληξε.

