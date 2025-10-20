Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε πριν από λίγες ημέρες η προκήρυξη του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την «ανάθεση αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης δημόσιων τακτικών οδικών μεταφορών επιβατών με λεωφορεία στην Περιφέρεια με σύμβαση παραχώρησης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1370/2007».

Η εν λόγω προκήρυξη αφορά την απελευθέρωση της αγοράς των ΚΤΕΛ, καθώς προβλέπει την ανάθεση, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, του αποκλειστικού δικαιώματος εκτέλεσης και εκμετάλλευσης των δημόσιων τακτικών αστικών και υπεραστικών μεταφορών επιβατών με λεωφορείο.

Η κυβέρνηση επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις… στενές σχέσεις που διατηρεί με την πλειοψηφία των λεωφορειούχων ΚΤΕΛ, προχωρά στην απελευθέρωση του επαγγέλματος, τη στιγμή που η ιδιωτικοποίηση συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, καθώς πάνω από το 90% ανήκει σε ιδιώτες.

Το επόμενο διάστημα έρχονται από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πάνω από 90 διαγωνισμοί για την εκχώρηση των υπεραστικών συγκοινωνιών (και των αστικών, πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης) σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Παράλληλα, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για τα ηλεκτρικά λεωφορεία, τα οποία θα διατεθούν στους αναδόχους από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά χωρίς να διευκρινίζεται με ποια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτό ή εάν αυτό θα προϋποθέτει κάποιο αντίτιμο.

Το συγκεκριμένο σχέδιο έρχεται να «κουμπώσει» στην ήδη ανεξέλεγκτη λειτουργία των ιδιωτικοποιημένων λεωφορειακών γραμμών που καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των ΚΤΕΛ, ο οποίος συντάχθηκε κατόπιν νομοθέτησης του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή το 2020 καταργώντας τη μέριμνα του Δημοσίου και ρυθμίζοντας τις νέες εργασιακές σχέσεις στα ΚΤΕΛ.

Ο συγκεκριμένος κανονισμός αντικατέστησε τον κανονισμό προσωπικού των ΚΤΕΛ που ήταν σε ισχύ με το Π.Δ. 246/2006, το οποίο καθιστούσε την Πολιτεία ρυθμιστικό παράγοντα της εσωτερικής λειτουργίας. Αυτό φυσικά έγινε με τις ευλογίες της ΝΔ, η οποία πέρασε τη συγκεκριμένη διάταξη με τον νόμο 4663/2020, ο οποίος θεσμοθέτησε για πρώτη φορά και την παραχώρηση δημόσιου συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 33 του νόμου η κυβέρνηση έδωσε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις των ΚΤΕΛ να εκδώσουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας έπειτα από έγκριση της γενικής τους συνέλευσης, ο οποίος ρυθμίζει τα προσόντα πρόσληψης, τους λόγους και τη διαδικασία απόλυσης του προσωπικού, τον χρόνο εργασίας και ανάπαυσης, καθώς και τη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου.

Γερασμένος στόλος με λεωφορεία άνω των 25 ετών

Ο Θέμης Αμπλάς, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας, σχολιάζοντας τις παραπάνω εξελίξεις, σημείωσε πως αυτό που γίνεται σήμερα, έπρεπε να έχει γίνει από το 2009. Τότε ήταν να ξεκινήσει η απελευθέρωση του επαγγέλματος. Μετά από παρατάσεις επί παρατάσεων φτάσαμε στο 2019 και μετά στο 2022 και τον νόμο 4974. Στη συνέχει δόθηκε παράταση μέχρι το 2024 για να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί και κάπως έτσι φτάσαμε στο σήμερα.

Όπως τόνισε «υπάρχει εσωτερική διαβούλευση μεταξύ κυβέρνησης και ΚΤΕΛ, καθώς μόνοι τους επιχειρούν να διαμορφώσουν τις διατάξεις αυτές. Δεν λαμβάνουν υπόψιν τους ότι τα ΚΤΕΛ δεν έχουν τον στόλο να τις υποστηρίξουν, καθώς έρχονται σε αντίθεση με την ασφάλεια των επιβατών, αλλά και με τον στόχο της ηλεκτροκίνησης».

Εστιάζοντας στο θέμα της ασφάλειας, ο κ. Αμπλάς σημείωσε πως είναι απαράδεκτο να κυκλοφορούν λεωφορεία άνω των 25 ετών, τη στιγμή που στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ηλικία των λεωφορείων δεν ξεπερνά τα 10 έτη.

«Πρόκειται για έναν διαγωνισμό-παρωδία, αφού δεν υπάρχει καμία αναφορά στους εργαζόμενους, ενώ ούτε οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων γνωρίζουν πολλά στοιχεία για τις παραπάνω διατάξεις», αποκάλυψε.

Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας από το 2009

Όπως είπε «ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των επιβατών, η συγκοινωνία να είναι σύγχρονη και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με τους σωστούς όρους. Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση εργασίας από το 2009, ενώ και η εικόνα από τα αμαξοστάσια δεν είναι καλή, αφού υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις».

Προχωρώντας σε μια σημαντική αποκάλυψη για την κατάσταση που επικρατεί στα λεωφορεία τόνισε πως την ημέρα που σημειώθηκε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με τη σύγκρουση των δύο λεωφορείων, οι αρμόδιοι δήλωναν αναδρομικά ρεπό που… δήθεν είχε πάρει η 55χρονη οδηγός.

«Δυστυχώς έχουν τη δυνατότητα να τα τροποποιούν ακόμη και 15 ημέρες μετά από την ημέρα που θα διαπιστωθεί η παράβαση. Την ίδια ώρα, φτάνουν συνεχώς καταγγελίες στην Ομοσπονδία για τις συνθήκες που επικρατούν σε ΚΤΕΛ της επαρχίας. Συνάδερφοι δουλεύουν διπλοβάρδιες και τριπλοβάρδιες. Κρατείστε ότι το επόμενο μεγάλο δυστύχημα στη χώρα μας θα αφορά στα ΚΤΕΛ. Και όλα αυτά, τη στιγμή που ο κ. Κυρανάκης αρνείται πεισματικά να μας δει», κατέληξε.

