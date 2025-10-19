search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 17:18

Φοινικούντα: Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του φυσικού αυτουργού – Συνεχίζεται η απολογία του 22χρονου

19.10.2025 17:18
foinikounta_1610_1920-1080_new

Την ώρα που η απολογία του 22χρονου φερόμενου φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα οι αρχές φαίνεται να μην έχουν δέσει ακόμη την υπόθεση σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ρούχα που εντόπισαν στο σπίτι του κατά τη σύλληψη και φέρονται να είναι αυτά που φορούσε το βράδυ του φόνου, δεν είχαν πάνω τους ίχνη πυρίτιδας. 

Ο 22χρονος φερόμενος δράστης αρνείται πως σκότωσε τον  ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, την ώρα που ο συνοδηγός της μηχανής με την οποία διέφυγε τον κατονόμασε στις αρχές.

Ο 22χρονος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αφού έφυγε με το σκούτερ, περπάτησε από τη Φοινικούντα ως τη Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κολύμπησε επί 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Διαβάστε επίσης:

Άγνωστος Στρατιώτης: «Καμία απαγόρευση των διαδηλώσεων με στρατιωτικά μέσα» – Στις 18:30 η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 65χρονου που έπαθε ανακοπή καθώς έκανε πεζοπορία

Ναύπακτος: Σφραγίστηκε το εστιατόριο που δηλητηρίασε ζευγάρι με τζατζίκι – Η σοκαριστική μαρτυρία (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
louvro11
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Video-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης – Κουκουλοφόρος πριονίζει προθήκη

sorts-panathinaikos-kolossos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: «Καθάρισε» εύκολα με κορυφαίο τον Σορτς

sxoleio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

esoterikon
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Ξεκίνησε διαβούλευση με Επιμελητήρια και Επιχειρηματικούς Συνδέσμους στα πλαίσια του πενταετούς Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας

houthi
ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Έφοδος των Χούθι στα γραφεία του ΟΗΕ – Συνέλαβαν 20 εργαζόμενους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:39
louvro11
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Video-ντοκουμέντο από τη στιγμή της διάρρηξης – Κουκουλοφόρος πριονίζει προθήκη

sorts-panathinaikos-kolossos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Κολοσσός – Παναθηναϊκός 67-90: «Καθάρισε» εύκολα με κορυφαίο τον Σορτς

sxoleio-1
ΕΛΛΑΔΑ

Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας

1 / 3