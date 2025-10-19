Φοινικούντα: Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του φυσικού αυτουργού – Συνεχίζεται η απολογία του 22χρονου

Την ώρα που η απολογία του 22χρονου φερόμενου φυσικού αυτουργού της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα οι αρχές φαίνεται να μην έχουν δέσει ακόμη την υπόθεση σε βάρος του.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα ρούχα που εντόπισαν στο σπίτι του κατά τη σύλληψη και φέρονται να είναι αυτά που φορούσε το βράδυ του φόνου, δεν είχαν πάνω τους ίχνη πυρίτιδας.

Ο 22χρονος φερόμενος δράστης αρνείται πως σκότωσε τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη, την ώρα που ο συνοδηγός της μηχανής με την οποία διέφυγε τον κατονόμασε στις αρχές.

Ο 22χρονος σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, αφού έφυγε με το σκούτερ, περπάτησε από τη Φοινικούντα ως τη Καλαμάτα και από εκεί πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι κολύμπησε επί 7-8 ώρες και στη συνέχεια περπάτησε μέχρι τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα.

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται επίσης ένα λευκό αυτοκίνητο που φέρεται να κινούνταν κοντά στο κάμπινγκ την ώρα του φονικού και το οποίο, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε εμφανιστεί και στις 7 Σεπτεμβρίου, όταν φέρεται να είχε γίνει η πρώτη απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Διαβάστε επίσης:

Άγνωστος Στρατιώτης: «Καμία απαγόρευση των διαδηλώσεων με στρατιωτικά μέσα» – Στις 18:30 η νέα συγκέντρωση διαμαρτυρίας

Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 65χρονου που έπαθε ανακοπή καθώς έκανε πεζοπορία

Ναύπακτος: Σφραγίστηκε το εστιατόριο που δηλητηρίασε ζευγάρι με τζατζίκι – Η σοκαριστική μαρτυρία (Video)