Ρόδος: Επιχείρηση διάσωσης 65χρονου που έπαθε ανακοπή καθώς έκανε πεζοπορία

Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την διάσωση ενός περιπατητή που παρουσίασε σοβαρό πρόβλημα υγείας, ενώ βρισκόταν για πεζοπορία στο βουνό Ακραμύτης στη Ρόδο.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, πρόκειται για έναν 65χρονο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας σε δύσβατο σημείο, φαίνεται να υπέστη ανακοπή.

Αμέσως κλήθηκε κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τέσσερα οχήματα και τον απεγκλώβισαν.

Οι διασώστες πυροσβέστες μετέφεραν τον 65χρονο κοντά στο οδικό δίκτυο όπου και τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Κατά την παραλαβή του από το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε τις αισθήσεις του.

