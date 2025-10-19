search
19.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

19.10.2025

Βόλος: Γεγονός η πρώτη Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική

19.10.2025 14:37
ekklisia_noimatiki

Μια πρωτοβουλία που στοχεύει στην ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με προβλήματα ακοής στη λατρευτική ζωή ανέλαβε η Μητρόπολη Δημητριάδος.

Για πρώτη φορά τελέστηκε σήμερα Θεία Λειτουργία με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα.

Τη λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου παρακολούθησαν περίπου 30 άνθρωποι με προβλήματα ακοής.

Η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από την Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γαλήνη Σαπουντζάκη.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέριμνας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και έχει στόχο να διευκολύνει τη συμμετοχή των κωφών και βαρήκοων πολιτών στη λειτουργική ζωή και την κατανόηση των ιερών κειμένων.

Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς με προβλήματα ακοής να εκκλησιάζονται στον ναό του Αγίου Νικολάου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 16:42
