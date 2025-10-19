search
ΕΛΛΑΔΑ

19.10.2025 13:42

Απάτη στο ΕΦΚΑ: Στην δικαιοσύνη οι 6 συλληφθέντες για υπεξαίρεση 2 εκατομμυρίων ευρώ (Video)

Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα (19/10) οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να διέπραξαν τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού δημοσίου το οποίο ζημιώθηκε με τουλάχιστον δύο εκατομμύρια ευρώ. 

Οι συλληφθέντες, πέντε υπήκοοι Συρίας και ένας Έλληνας, κατηγορούνται για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, πλαστογραφία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος απολογούνται σήμερα Κυριακή ενώπιον της 25ης τακτικής ανακρίτριας.

Από τα στοιχεία της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση δρούσε πάνω από μία δεκαετία καθώς είχε συσταθεί από το 2014 και δραστηριοποιούνταν μέσω δικτύου εννέα εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν ασφαλίσει εικονικά 108 εργαζομένους, χρησιμοποιώντας είτε ανύπαρκτα πρόσωπα είτε αχυρανθρώπους, προκειμένου να δηλώνουν ψευδώς καταβολές εισφορών στον ΕΦΚΑ.

Όμως όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι εισφορές αυτές δεν καταβάλλονταν ποτέ, ενώ οι εταιρείες «φαντάσματα» δεν απέδιδαν ούτε τους προβλεπόμενους φόρους, προκαλώντας τεράστια ζημία στο ελληνικό Δημόσιο.

Αρχηγική θέση στην εγκληματική οργάνωση φέρονται δύο αδέλφια από τη Συρία, οι οποίοι είχαν φτάσει στη χώρα μας πριν από λίγα χρόνια ως πρόσφυγες.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ζούσαν πολυτελή ζωή, αγοράζοντας ακριβά αυτοκίνητα, κατοικίες και πραγματοποιώντας ταξίδια στο εξωτερικό.

Επίσης, κεντρικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε και ένας 55χρονος Έλληνας λογιστής, ο οποίος παρείχε τεχνική και οργανωτική υποστήριξη στην εγκληματική ομάδα.

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΚΟΣΜΟΣ

MEDIA

MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

