ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

19.10.2025 15:26

Ναύπακτος: Σφραγίστηκε το εστιατόριο που δηλητηρίασε ζευγάρι με τζατζίκι – Η σοκαριστική μαρτυρία (Video)

19.10.2025 15:26
tzatziki (1)

Σοβαρό περιστατικό τροφικής δηλητηρίασης σημειώθηκε στη Ναύπακτο, όταν δύο πελάτες κατέληξαν στο νοσοκομείο έπειτα από γεύμα σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία φαίνεται να ήταν το τζατζίκι που σερβιρίστηκε στους θαμώνες.

Ένας από τους ασθενής ανήρτησε, σε βίντεο, στο Facebook μία εκτενή και σοκαριστική μαρτυρία για τα περιστατικά που ακολούθησαν μέχρι την νοσηλέια αυτού και της συζύγου του.

«Αυτή είναι η δική μου αλήθεια. Μοιράζομαι τη δική μου εμπειρία, με το πρόσωπό μου και με ειλικρίνεια. Δεν κρύβομαι πίσω από σχόλια ή ψευδώνυμα», αναφέρει αρχικά.

«Ό,τι λέω βασίζεται σε όσα έζησα ο ίδιος, και το κάνω γιατί πιστεύω πως η ειλικρίνεια έχει αξία ειδικά όταν περνάς κάτι δύσκολο.

Οποιαδήποτε ειρωνικά, προσβλητικά ή υποτιμητικά σχόλια είναι απαγορευτικά και θα διαγράφονται άμεσα. Ο καθένας έχει δικαίωμα να μιλήσει τη δική του αλήθεια με σεβασμό», τονίζει.

Σφραγίστηκε το εστιατόριο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις πριν λιγες ημερες όταν δύο παρέες, επισκέφθηκαν την πόλη για φαγητό. Οι παρέες, αν και άγνωστες μεταξύ τους, κάθισαν στο ίδιο εστιατόριο και παρήγγειλαν μεσημεριανό γεύμα, στο οποίο περιλαμβανόταν και τζατζίκι.

Λίγη ώρα μετά την κατανάλωση του φαγητού, δύο άτομα ένιωσαν έντονη αδιαθεσία, ναυτία, σπασμούς και αφόρητους πόνους στην κοιλιά. Ο ένας εκ των ασθενών, λιποθύμησε φτάνοντας στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι και να υποστεί κάταγμα σε θωρακικό σπόνδυλο.Ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” στην Πάτρα, όπου νοσηλεύτηκε για τέσσερις ημέρες. Στην ίδια κλινική εισήχθη και μία γυναίκα, με τα ίδια συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης – σπασμούς, εμετούς και λήθαργο.

Οι γιατροί, μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις, επιβεβαίωσαν ότι πρόκειται για περίπτωση τροφικής δηλητηρίασης. Δείγματα εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση στα κεντρικά εργαστήρια του ΕΟΔΥ στην Αθήνα. Μετά την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών, κλιμάκιο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας επισκέφθηκε το εστιατόριο και πραγματοποίησε εξονυχιστικούς ελέγχους.

Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στο τζατζίκι, το οποίο φαίνεται να είχε αλλοιωθεί ή να είχε παρασκευαστεί υπό μη κατάλληλες συνθήκες. Όσοι από τους πελάτες το κατανάλωσαν σε μεγαλύτερη ποσότητα, παρουσίασαν και πιο έντονα συμπτώματα.

Οι οικογένειες των δύο ασθενών έχουν ήδη κινηθεί νομικά, καταθέτοντας μήνυση κατά του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ενώ παράλληλα και οι υγειονομικές αρχές καθώς και η αστυνομία έχουν ασκήσει αυτεπάγγελτη δίωξη.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 16:47
