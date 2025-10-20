Δραπετσώνα: Επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με οδηγό τρόλεϊ με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε κολώνα

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/10 στη Δραπετσώνα όταν τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα ηλεκτροδότησης έπειτα από καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στον οδηγό του ΜΜΜ και ενός επιβάτη, ενώ το όχημα με τους επιβάτες βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει το όχημα σε σημείο όπου δεν υπήρχε στάση προκειμένου να κατεβεί.

Την ώρα που το όχημα κινούνταν, η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του του τρόλεϊ, αυτό να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση.

Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε σημειώνοντας ότι το μέσο «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ».

Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καυγά που βρίσκονταν εν εξελίξει: «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα.

Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.

Διαβάστε επίσης

Ηλεία: Kακοποιούσε σεξουαλικά την ανήλικη κόρη του και απείλησε να κάψει τη γυναίκα του στο φούρνο

Θεσσαλονίκη: Σοκαριστική καραμπόλα πέντε οχημάτων στην Επανομή – Η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης ΙΧ με βανάκι (video)

Εκπτώσεις έως και 30% στα δρομολόγια Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines και Superfast Ferries για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου



