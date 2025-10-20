search
20.10.2025 13:07

Δραπετσώνα: Επιβάτης πιάστηκε στα χέρια με οδηγό τρόλεϊ με αποτέλεσμα αυτό να πέσει σε κολώνα

trolei new

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ του Σαββάτου 18/10 στη Δραπετσώνα όταν τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα ηλεκτροδότησης έπειτα από καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στον οδηγό του ΜΜΜ και ενός επιβάτη, ενώ το όχημα με τους επιβάτες βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό 25ης Μαρτίου όταν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ξέσπασε έντονη λογομαχία μεταξύ του οδηγού του τρόλεϊ και ενός επιβάτη, μετά από απαίτηση του τελευταίου να σταματήσει το όχημα σε σημείο όπου δεν υπήρχε στάση προκειμένου να κατεβεί.

Την ώρα που το όχημα κινούνταν, η ένταση φαίνεται πως κορυφώθηκε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του του τρόλεϊ, αυτό να ξεφύγει από την πορεία του, να ανέβει στο πεζοδρόμιο και να προσκρούσει σε κολώνα της ΔΕΗ.

Αμέσως επικράτησε αναστάτωση.

Περαστικοί σταμάτησαν προσπαθώντας να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ενώ οι επιβάτες βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ.

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε στο ΕΡΤnews: «Όταν έφτασα εκεί είχε κόσμο και φώναζαν στον οδηγό να τους ανοίξει όμως αυτός δεν άνοιγε» είπε σημειώνοντας ότι το μέσο «είχε ανέβει στο πεζοδρόμιο και είχε πέσει πάνω σε στύλο της ΔΕΗ».

Οπως αποκάλυψε ο αυτόπτης μάρτυρας που ειδοποίησε την αστυνομία το μπροστινό τζάμι ήταν σπασμένο και φαινόταν μεγάλο βαθούλωμα από τη σύγκρουση».

Σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα τα όσα είδε ήταν αποκαλυπτικά για τον καυγά που βρίσκονταν εν εξελίξει: «Ο οδηγός δεν ήταν στη θέση του. Είχε σηκωθεί και πιαστεί στα χέρια με τον επιβάτη. Έπαιζαν μπουνιές όταν έφτασα.

Δεν πρόλαβα να μάθω τι είχε προηγηθεί» είπε προσθέτοντας ότι τα μέλη της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφτασαν μετά από περίπου δέκα λεπτά.

famellos-nosokomeio-dramas-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος από νοσοκομείο Δράμας: «Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δημόσια Υγεία για να κάνουν πάρτι τα νοσηλευτήρια»

simaies-ellada-germania
ΕΛΛΑΔΑ

Ποιο brain gain; Μόνο ένας στους 10 μετανάστες στη Γερμανία σκοπεύει να επιστρέψει τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα

louvre_heist_new_1
ΚΟΣΜΟΣ

Ληστεία στο Λούβρο: Σοκαριστικά κενά ασφαλείας αποκαλύπτει έκθεση – Πολιτική θύελλα στο Παρίσι

green-day-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Green Day: Το «American Idiot» ανακηρύχθηκε το πιο σημαντικό ροκ και μέταλ άλμπουμ του 21ου αιώνα στο Ηνωμένο Βασίλειο

kardamo-new
ΥΓΕΙΑ

Ιογενείς λοιμώξεις: Το μπαχαρικό που τις «καταπολεμά» με φυσικό τρόπο

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

antetokounmpo-bucks-filiko
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέα «καμπανάκια» Αντετοκούνμπο στους Μπακς: «Δεν είμαι ικανοποιημένος με το να είμαι κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

