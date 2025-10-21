Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

Πίσω από τα κάγκελα της φυλακής La Santé στο Παρίσι βρίσκεται ήδη ο Νικολά Σαρκοζί, ο πρώτος πρώην πρόεδρος της γαλλικής Δημοκρατίας που θα εκτίσει ποινή φυλάκισης, καθώς καταδικάστηκε για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ωστόσο, παρά την 5ετή κάθειρξη, πόσο πιθανόν είναι να κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής;

Οι δικηγόροι του υπέβαλαν ήδη αίτημα για την αποφυλάκισή του με την ελπίδα να αποφυλακιστεί ο πρώην αρχηγός κράτους το συντομότερο δυνατό.

#Hoy El expresidente francés Nicolas Sarkozy llega a la cárcel de #París para comenzar a cumplir su condena de cinco años.pic.twitter.com/UYYBsdvLag — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) October 21, 2025

Εντός δύο μηνών η εξέταση του αιτήματος αποφυλάκισης

Σύμφωνα με το άρθρο 148-2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως και με κάθε άλλο κατηγορούμενο, η αίτησή του πρέπει να εξεταστεί εντός δύο μηνών. Έτσι δεν μπορεί να εξεταστεί η αποφυλάκισή του μετά τις 21 Δεκεμβρίου 2025. Και αν τελικά η απάντηση του δικαστηρίου είναι θετική, ο Νικολά Σαρκοζί θα έχει αποφυλακιστεί πριν από τα Χριστούγεννα.

«Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι δεν θα υπάρξει (…) προνομιακή μεταχείριση» για την επιτάχυνση της διαδικασίας, δήλωσε ο δικηγόρος του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, Κριστόφ Ινγκρέιν, στο πλατό του BFMTV-RMC την Τρίτη, λίγα λεπτά πριν από την φυλάκιση του πελάτη του.

Ωστόσο, είναι απίθανο τα δικαστήρια να τηρήσουν τη μέγιστη προθεσμία των δύο μηνών για να εξετάσουν αυτήν την έφεση. Στο BFMTV-RMC, ο Κριστόφ Ινγκρέιν δήλωσε ότι αναμένει ότι ο πρώην αρχηγός κράτους θα περάσει «τρεις εβδομάδες έως έναν μήνα υπό κράτηση» πριν αποφανθεί το εφετείο, που είναι «ο μέσος χρόνος» σε αυτό το είδος υπόθεσης.

«Μια νύχτα στη φυλακή είναι μια νύχτα», συνέχισε ο δικηγόρος, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει αντικειμενικά κανένας λόγος για το εφετείο να αρνηθεί αυτήν την αποφυλάκιση, αλλά υπάρχει η νομική αβεβαιότητα και θα την αντιμετωπίσουμε».

Απόφαση για αποφυλάκιση ή μη αμέσως μετά την ακρόαση

Το αίτημα αποφυλάκισης του Νικολά Σαρκοζί δεν θα εξεταστεί με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το ένταλμα σύλληψης.

«Δεν υπάρχει κίνδυνος επανάληψης των γεγονότων, δεν υπάρχει κίνδυνος καταστροφής αποδεικτικών στοιχείων – δεν υπάρχουν στοιχεία – και δεν υπάρχει κίνδυνος άσκησης πίεσης σε μάρτυρες», διαβεβαίωσε ο Κριστόφ Ινγκρέιν.

Ο πρώην πρόεδρος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου, το οποίο εξετάζει το αίτημά του, σε δημόσια ακρόαση. Σε αυτήν την περίπτωση, θα μπορεί να ζητήσει να μην του περάσουν χειροπέδες και να μην εμφανιστεί στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Αν και το αίτημά του για αποφυλάκιση θα μπορούσε επίσης να υποβληθεί μέσω τηλεδιάσκεψης από τη φυλακή, αυτό το σενάριο παραμένει απίθανο.

Η απόφαση του εφετείου θα εκδοθεί την ίδια ημέρα με την ακρόαση. Εάν το εφετείο συμφωνήσει να τον αφήσει ελεύθερο, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπορεί να εγκαταλείψει τη φυλακή το ίδιο βράδυ ή το επόμενο πρωί για ουσιώδεις λόγους. Μετά την ακρόαση, θα πρέπει να επιστρέψει στη φυλακή για να παραλάβει τα υπάρχοντά του και να υπογράψει την εντολή αποφυλάκισής του.

Νέες δικαστικές μάχες περιμένουν τον Σαρκοζί

Εάν το εφετείο αποφασίσει να συνεχίσει να βρίσκεται υπό κράτηση, ο Νικολά Σαρκοζί θα μπορεί στη συνέχεια να υποβάλει νέα αιτήματα.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην πρόεδρος έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του στην υπόθεση χρηματοδότησης της Λιβύης και πρόκειται να διεξαχθεί νέα δίκη.

Σε αυτό το σενάριο, το Εφετείο υποχρεούται να εκδικάσει την έφεση εντός τεσσάρων μηνών, γεγονός που οδηγεί θεωρητικά στην 25η Ιανουαρίου 2026, με την απόφαση να έχει εκδοθεί στις 25 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια λεπτή διαφορά σε αυτό το σύστημα. Τα κείμενα προβλέπουν ότι αυτή η τετράμηνη περίοδος μπορεί να ανανεωθεί δύο φορές με αναμεταδόσεις ακροάσεων. Αυτό σημαίνει ότι αυτή η πρώτη τετράμηνη περίοδος μπορεί να παραταθεί σε οκτώ μήνες (25 Μαΐου 2026) ή σε 12 μήνες (25 Σεπτεμβρίου 2026).

Ένα ακόμη σενάριο είναι επίσης πιθανό. Εάν οι Wahib Nacer και Alexandre Djhouri – τα δύο άλλα άτομα σε αυτήν την υπόθεση που φυλακίστηκαν μετά την πρωτόδικη απόφαση – καθώς και ο Σαρκοζί αφεθούν ελεύθεροι εν τω μεταξύ, οι προθεσμίες που αναφέρθηκαν παραπάνω παραγράφονται και το εφετείο έχει στη συνέχεια περισσότερο χρόνο.

Σε αυτό το νομικό ημερολόγιο για τον πρώην αρχηγό του κράτους προστίθεται και η υπόθεση Bygmalion.

Το Ακυρωτικό Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί στις 26 Νοεμβρίου επί της έφεσης του πρώην προέδρου, μετά την καταδίκη του σε φυλάκιση ενός έτους, εκ των οποίων πρέπει να εκτίσει έξι μήνες.

