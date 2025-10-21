«Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν δείχνουν επί του παρόντος κανένα ενδιαφέρον για την ειρήνη και δεν κάνουν τίποτα για να την προωθήσουν. Αντίθετα, οι ηγέτες τους ενθαρρύνουν το Κίεβο να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Μόσχα επιδιώκει μια διαρκή ειρήνη με την Ουκρανία και όχι μια προσωρινή παύση των εχθροπραξιών, δήλωσε από την πλευρά του ο Λαβρόφ.

Η Πολωνία προειδοποίησε σήμερα τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι δεν μπορεί να περάσει από τον πολωνικό εναέριο χώρο για να μεταβεί στη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ ενδεχομένως στη Βουδαπέστη διότι στην περίπτωση αυτή οι πολωνικές αρχές μπορεί να αναγκασθούν να εκτελέσουν το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδώσει εναντίον του το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Πολωνία ότι είναι έτοιμη να προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες.

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με έδρα τη Χάγη εξέδωσε το 2023 ένταλμα σύλληψης κατά του ρώσου προέδρου για την αρπαγή εκατοντάδων παιδιών από την Ουκρανία και τη μεταφορά τους στη Ρωσία. Η Μόσχα δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και τη δικαιοδοσία του και αρνείται τις κατηγορίες.

«Δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι κάποιο ανεξάρτητο πολωνικό δικαστήριο δεν θα διατάξει την κυβέρνηση να αναγκάσει το αεροπλάνο να προσγειωθεί για να παραδοθεί ο ύποπτος στο δικαστήριο στη Χάγη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Ραντοσλάβ Σικόρσκι στο Radio Rodzina.

Το διεθνές ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ υποχρεώνει τα δικαστήρια των χωρών μελών να προχωρήσουν στη σύλληψη του Πούτιν αν βάλει το πόδι του στο έδαφός τους. «Πιστεύω ότι η ρωσική πλευρά το γνωρίζει αυτό. Και, κατά συνέπεια, αν αυτή η συνάντηση κορυφής είναι να πραγματοποιηθεί, ελπίζω με τη συμμετοχή του θύματος της επίθεσης, το αεροσκάφος θα χρησιμοποιήσει διαφορετικό δρόμο», εξήγησε ο Σικόρσκι.

Η Ουγγαρία, ο πρωθυπουργός της οποίας διατηρεί θερμές σχέσεις με τον Πούτιν, έχει δηλώσει ότι θα διασφαλίσει ότι ο ρώσος πρόεδρος θα μπορεί να εισέλθει και να εξέλθει από τη χώρα.

Ομως, αν θέλει να αποφύγει την εναέριο χώρο της Ουκρανίας, η ρωσική αντιπροσωπεία θα αναγκασθεί να περάσει από τον εναέριο χώρο τουλάχιστον μίας χώρας της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ολες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι μέλη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Ειδικά η Ουγγαρία είναι σε διαδικασία αποχώρησης.

«Η Ευρώπη εμπόδιο για την ειρήνη»

«Αυτή τη στιγμή, οι Ευρωπαίοι δεν επικεντρώνονται πραγματικά στην ειρήνη και κάνουν λίγα για να την επιτύχουν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, σύμφωνα με το Tass, σχολιάζοντας αναφορές της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών ότι τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ συνεχίζουν εκτεταμένες προετοιμασίες για μια πιθανή ένοπλη σύγκρουση με τη Ρωσία.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, οι ευρωπαϊκές χώρες «ενθαρρύνουν αντ’ αυτού το καθεστώς του Κιέβου να συνεχίσει τον πόλεμο με κάθε δυνατό μέσο».

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες επιμένουν εδώ και χρόνια στην ανάγκη επίτευξης μιας «στρατηγικής ήττας» της Ρωσίας. Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες συνεχίζουν να διατηρούν αυτή τη στάση, παρά την αλλαγή στάσης των ΗΠΑ, μετά την εκλογή του Τραμπ.

«Πρέπει να αντιμετωπιστούν οι βαθύτερες αιτίες της σύγκρουσης»

Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης επανέλαβε επίσης ότι η θέση της Ρωσίας παραμένει αμετάβλητη σε σύγκριση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν από τους προέδρους Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και Ντόναλντ Τραμπ των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τους στην Αλάσκα.

Η Μόσχα παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη μιας διαρκούς ειρήνης με την Ουκρανία και στην αντιμετώπιση των «βασικών αιτιών» της σύγκρουσης, όπως συμφώνησαν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο ηγέτης των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους στην Αλάσκα, δήλωσε χαρακξτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης έκανε τις δηλώσεις αυτές την Τρίτη, προφανώς απαντώντας στην τελευταία αλλαγή στη ρητορική του Τραμπ. Το Σαββατοκύριακο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε την άμεση διακοπή των εχθροπραξιών κατά μήκος των σημερινών μετώπων, προτρέποντας τις δύο πλευρές να «αφήσουν το θέμα όπως είναι τώρα» και να διαπραγματευτούν «κάτι αργότερα».

«Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τη θέση της σε σύγκριση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια μακρών διαπραγματεύσεων στην Αλάσκα – τη συναίνεση που επιτεύχθηκε τότε, την οποία ο Πρόεδρος Τραμπ διατύπωσε συνοπτικά όταν είπε ότι χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ειρήνη, όχι μια άμεση, άσκοπη εκεχειρία», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Οι Πολωνοί είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τρομοκρατικές επιθέσεις»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε την Πολωνία ότι είναι έτοιμη να προβεί σε τρομοκρατικές ενέργειες: «Πρόσφατα άκουσα ότι ο κ. [Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ] Σικόρσκι απείλησε ότι η ασφάλεια του αεροπλάνου του [Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ] Πούτιν δεν θα είναι εγγυημένη στον πολωνικό εναέριο χώρο εάν πετούσε στη Βουδαπέστη για την σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ότι η ασφάλεια του Πούτιν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας δεν θα είναι εγγυημένη».

Οι απειλές του Πολωνού υπουργού Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι για την ασφάλεια του αεροσκάφους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν αποκαλύπτουν ότι οι Πολωνοί είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν οι ίδιοι τρομοκρατικές επιθέσεις, δήλωσε.

«Ανέντιμα» τα δυτικά μέσα ενημέρωσης

Οι αναφορές στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι η σύνοδος κορυφής Ρωσίας-ΗΠΑ θα μπορούσε να αναβληθεί είναι εκπληκτικές” “Σήμερα, διάβασα με έκπληξη ότι σύμφωνα με αναφορές του αμερικανικού CNN, η συνάντηση μεταξύ του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αναβληθεί, καθώς μετά τη χθεσινή μου συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, «οι αξιωματούχοι θεώρησαν ότι η ρωσική θέση δεν έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα ​​από τη μαξιμαλιστική της στάση».

«Οι αθέμιτες πρακτικές των δυτικών μέσων ενημέρωσης είναι γνωστές και το CNN συμμορφώνεται επίσης».

«Αυτό που πραγματικά έχει σημασία δεν είναι ο τόπος ή ακόμη και ο χρόνος, αλλά μάλλον το πώς θα προχωρήσουμε στα βασικά ζητήματα και στις συμφωνίες που επιτύχαμε στο Άνκορατζ».

Σχετικά με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα

Η επιθυμία των “Ευρωπαίων προστάτων” του καθεστώτος του Κιέβου να επιμείνουν σε κατάπαυση του πυρός με αντάλλαγμα μια συνολική διευθέτηση της ουκρανικής σύγκρουσης έρχεται σε αντίθεση με τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Αλάσκα: “Αυτή η προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με όσα συμφώνησαν οι Πρόεδροι Τραμπ και Πούτιν στο Άνκορατζ, που ήταν να επικεντρωθούν στις βαθύτερες αιτίες.”

Μια κατάπαυση του θα άφηνε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας υπό ναζιστικό έλεγχο

Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» “εκπληρώνει τους στόχους της”: “Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.”

Μια κατάπαυση του πυρός που προωθείται από την Ευρώπη και τον Βλαντιμίρ Ζελένσκι θα άφηνε μεγάλο μέρος της Ουκρανίας υπό ναζιστικό έλεγχο: “Μια άμεση κατάπαυση του πυρός, η συζήτηση για την οποία επανεμφανίστηκε ξαφνικά, θα σήμαινε μόνο ότι ένα μεγάλο μέρος της Ουκρανίας παραμένει υπό τον έλεγχο του ναζιστικού καθεστώτος, ενώ η ανάγκη είναι να επιλυθεί το ζήτημα στον πυρήνα του και να αντιμετωπιστούν οι υποκείμενες αιτίες του.”.

Διαβάστε επίσης:

Χείρα βοηθείας στον Ζελένσκι από τους συμμάχους της Ουκρανίας εν μέσω φόβων για μια «κακή» συμφωνία Τραμπ-Πούτιν

Γαλλία – συνταξιοδοτικό: Ανοιχτός σε δημοψήφισμα, υπό προϋποθέσεις, δηλώνει ο Μακρόν

Άγνωστο πότε θα συναντηθούν Τραμπ και Πούτιν, λέει το Κρεμλίνο