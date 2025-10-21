Προειδοποίηση Τραμπ σε Χαμάς: «Αν δεν συμμορφωθείτε, θα αφήσω να μπουν στη Γάζα και να σας “ισιώσουν”»

Αυστηρή προειδοποίηση εξέπεμψε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στη Χαμάς πως αν δεν συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας θα βρει «γρήγορο, βίαιο άγριο τέλος».

«Πολλοί από τους πλέον από τους μεγάλους συμμάχους μας στη Μέση Ανατολή και στις περιοχές γύρω από τη Μέση Ανατολή, με έχουν ενημερώσει ρητά και έντονα, με μεγάλο ενθουσιασμό, ότι θα καλωσορίσουν την ευκαιρία, κατόπιν αιτήματός μου, να εισέλθουν στη Γάζα με βαριά δύναμη και να ”ισιώσουν τη Χαμάς” εάν η Χαμάς συνεχίσει να ενεργεί άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία τους μαζί μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Τους λέω όχι ακόμα»

«Η αγάπη και το πνεύμα για τη Μέση Ανατολή δεν έχουν ξαναειδωθεί έτσι εδώ και χίλια χρόνια! Είναι ένα όμορφο θέαμα! Είπα σε αυτές τις χώρες και στο Ισραήλ:”όχι ακόμα!’ Υπάρχει ακόμα ελπίδα ότι η Χαμάς θα κάνει αυτό που είναι σωστό”», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε ότι αν δεν συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας «το τέλος της Χαμάς θα είναι ΓΡΗΓΟΡΟ, ΑΓΡΙΟ & ΒΙΑΙΟ! Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που κάλεσαν για βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας και τον υπέροχο ηγέτη της για όλη τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρουν στη Μέση Ανατολή και στις ΗΠΑ».

Η Χαμάς θα παραδώσει σήμερα άλλες δύο σορούς

Εντωμεταξύ, η Χαμάς δήλωσε ότι θα παραδώσει τις σορούς δύο ομήρων την Τρίτη στη Γάζα στις 9 μ.μ. (18:00 GMT), στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός της οργάνωσης με το Ισραήλ.

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά 15 σορών Παλαιστινίων κρατουμένων

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά στη Λωρίδα της Γάζας σορών των Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

«Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού πραγματοποίησε σήμερα τη μεταφορά των νεκρών Παλαιστινίων στις αρχές της Γάζας, ως ουδέτερος μεσολαβητής (…). Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας επιβεβαίωσαν ότι ο αριθμός των σορών οι οποίες παρελήφθησαν σήμερα ανέρχεται σε 15», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, το Ισραήλ οφείλει να παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων για κάθε έναν νεκρό ισραηλινό όμηρο που θα παραδίδεται από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε την δέκατη τρίτη σορό ομήρου που παραδόθηκε χθες το βράδυ από τη Χαμάς.

Διαβάστε επίσης

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

Στη φυλακή La Santé ο Νικολά Σαρκοζί – «Καλώς ήρθες Νικολά» φώναζαν οι κρατούμενοι, «νιώθω βαθιά θλίψη για τη Γαλλία», δηλώνει ο ίδιος (Photo/Video

Τζέι Ντι Βανς: Στο Ισραήλ με… ειδική αποστολή, να πιέσει τον Νετανιάχου να μην τινάξει στον αέρα την εύθραστη εκεχειρία