Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για τη δολοφονία της 54χρονης στον οικισμό Φλαμούλι στα Τρίκαλα από τον 18χρονο γιο της.

Μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση, όταν ο νεαρός σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και την έπνιξε. Ο 18χρονος κάλεσε γύρω στις 12.30 τις Αρχές, ομολόγησε το έγκλημα του και ζήτησε να έρθουν να τον συλλάβουν.

Πέθανε από ασφυκτικό θάνατο

Ο ίδιος και η αδελφή του μετά το διαζύγιο των γονιών τους, ζούσαν με τον πατέρα τους. Πριν από τέσσερις μέρες την επισκέφτηκε στο σπίτι της. Γείτονες ανέφεραν ότι χθες άκουσαν καβγάδες από το σπίτι τους.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι η 54χρονη πέθανε από ασφυκτικό θάνατο. Ο νεαρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες δεν είχε ιστορικό ψυχιατρικών ασθενειών.

