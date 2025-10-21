search
21.10.2025
ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 16:28

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

21.10.2025 16:28
Σε εξέλιξη είναι η προανάκριση για τη δολοφονία της 54χρονης στον οικισμό Φλαμούλι στα Τρίκαλα από τον 18χρονο γιο της.

Μητέρα και γιος έβλεπαν τηλεόραση, όταν ο νεαρός σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και την έπνιξε. Ο 18χρονος κάλεσε γύρω στις 12.30 τις Αρχές, ομολόγησε το έγκλημα του και ζήτησε να έρθουν να τον συλλάβουν.

Πέθανε από ασφυκτικό θάνατο

Ο ίδιος και η αδελφή του μετά το διαζύγιο των γονιών τους, ζούσαν με τον πατέρα τους. Πριν από τέσσερις μέρες την επισκέφτηκε στο σπίτι της. Γείτονες ανέφεραν ότι χθες άκουσαν καβγάδες από το σπίτι τους.

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει ότι η 54χρονη πέθανε από ασφυκτικό θάνατο. Ο νεαρός δήλωσε στους αστυνομικούς ότι δεχόταν μπούλινγκ από συνομηλίκους του για την οικογενειακή τους κατάσταση.

Σύμφωνα με τα πρώτες πληροφορίες δεν είχε ιστορικό ψυχιατρικών ασθενειών.

ΚΟΣΜΟΣ

Έκκληση του Ισραήλ στον Καναδό πρωθυπουργό Κάρνεϊ να μην συλλάβει τον Νετανιάχου βάσει του εντάλματος του ΔΠΔ

ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα, πόσο θα διαρκέσει

ΕΛΛΑΔΑ

Πατέρας Κυριακής Γρίβα: «Να πάει την Βανδή το περιπολικό, το παιδί μου γιατί δεν το πήγαν;»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Είναι ιερός χώρος, όχι ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων» λέει ο Μητσοτάκης

ΕΛΛΑΔΑ

Σιβιτανίδειος: Εξωσχολικός χαστούκισε διευθύντρια ΕΠΑΛ και έβρισε καθηγητές

LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

1 / 3