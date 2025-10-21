search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 14:45

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

21.10.2025 14:45
vandi-peripoliko-new

Απάντηση στα όσα είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό της αστυνομίας, έπειτα από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε στη Θεσσαλονίκη, δίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη όσο και για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Συγκεκριμένα, εξήγησαν πως η κα Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού. Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά, με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε το συμβάν και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή -σημείωσαν οι ίδιες πηγές- οι αστυνομικοί μερίμνησαν για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος έτσι ώστε να αποφευχθεί τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

Το βίντεο με την επιβίβαση της Δέσποινας Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι το περιπολικό μετέφερε τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο «σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο», κάνοντας λόγο για «πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας»

Διαβάστε επίσης:

Τρίκαλα: 18χρονος δολοφόνησε την μητέρα του, πγίνοντάς την με μία πετσέτα – «Ελάτε να με συλλάβετε»

Καρυστιανού για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Η Δικαιοσύνη στην υπηρεσία της εκδικητικής τιμωρίας

Τέμπη – Απίστευτη καταγγελία Ασλανίδη: «Μας είπαν να πάμε στο τμήμα να καταθέσουμε για τις εκταφές, αλλιώς θα μας προσάγουν βιαίως»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εμπόδιο για την ειρήνη η Ευρώπη – Ετοιμάζεται για ένοπλη σύγκρουση, ενθαρρύνει το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο

trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

sarkozy 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

agnostos-stratiotis-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:35
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εμπόδιο για την ειρήνη η Ευρώπη – Ετοιμάζεται για ένοπλη σύγκρουση, ενθαρρύνει το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο

trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

1 / 3