Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

Απάντηση στα όσα είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με περιπολικό της αστυνομίας, έπειτα από πρόβλημα που παρουσίασε το αυτοκίνητο που επέβαινε στη Θεσσαλονίκη, δίνουν πηγές της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, οι αστυνομικοί που μετέφεραν την τραγουδίστρια έπραξαν ως όφειλαν τόσο για την προστασία των επιβαινόντων στο όχημα που παρουσίασε βλάβη όσο και για την αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο.

Συγκεκριμένα, εξήγησαν πως η κα Βανδή κινούνταν προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής όταν το όχημά της ακινητοποιήθηκε λόγω καταστροφής του ενός ελαστικού. Το αυτοκίνητο έκανε δεξιά, με αποτέλεσμα να κλείσει η μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς στο σημείο δεν υπήρχε λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Τότε, διερχόμενο περιπολικό της τροχαίας αντιλήφθηκε το συμβάν και για αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος, έβαλε κώνους πίσω από το όχημα της τραγουδίστριας και τη μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο, προκειμένου να πάρει ταξί και να αποχωρήσει. Την ίδια στιγμή -σημείωσαν οι ίδιες πηγές- οι αστυνομικοί μερίμνησαν για τη γρήγορη μεταφορά του οχήματος έτσι ώστε να αποφευχθεί τροχαίο ατύχημα στο σημείο.

Το βίντεο με την επιβίβαση της Δέσποινας Βανδή στο περιπολικό προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρει στο ρεπορτάζ του ότι το περιπολικό μετέφερε τραγουδίστρια στο ξενοδοχείο «σαν ταξί, σαν τρένο, σαν λεωφορείο», κάνοντας λόγο για «πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας»

