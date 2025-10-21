Τέμπη – Απίστευτη καταγγελία Ασλανίδη: «Μας είπαν να πάμε στο τμήμα να καταθέσουμε για τις εκταφές, αλλιώς θα μας προσάγουν βιαίως»

Σε μία απίστευτη καταγγελία προέβη σε εκπομπή του Open ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο Ασλανίδης, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών, δήλωσε ότι αστυνομικά τμήματα κάλεσαν τους γονείς των θυμάτων που ζήτησαν εκταφή, για να καταθέσουν τους λόγους για τους οποίους προέβησαν σε αυτή τη κίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγομενά του, στο χαρτί αναφέρεται ότι αν δε παρουσιαστούν στα αντίστοιχα Α.Τ., η αστυνομία θα μπορεί να τους προσάγει… βιαίως.

Οι γονείς που δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση από τα αστυνομικά τμήματα των περιοχών τους να παρουσιαστούν για να καταθέσουν για ποιο λόγο θέλουν να κάνουν την… εκταφή της σορού του παιδιού τους και απειλούνται με βίαιη προσαγωγή αν δεν πάνε!

«Μας έστειλαν χαρτιά να πάμε να δώσουμε καταθέσεις. Στο χαρτί γράφουν ότι πρέπει να προσέλθουμε οπωσδήποτε, αλλιώς θα μας πάρουν βίαια. Να καταθέσουμε γιατί ζητάμε τις εκταφές. Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;» αναρωτιέται ο Ασλανίδης.

Ακόμη, κληθείς να σχολιάσει την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, είπε πως το «πρόσωπο του πρωθυπουργού το έχουμε δει από την αρχή, όταν πέταξαν τα οστά των παιδιών μας στο Κουλούρι ή όταν βρέθηκαν στα καμμένα βαγόνια… αυτό τα λέει όλα».

