search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:46
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 13:18

Τέμπη – Απίστευτη καταγγελία Ασλανίδη: «Μας είπαν να πάμε στο τμήμα να καταθέσουμε για τις εκταφές, αλλιώς θα μας προσάγουν βιαίως»

21.10.2025 13:18
salanidis

Σε μία απίστευτη καταγγελία προέβη σε εκπομπή του Open ο Παύλος Ασλανίδης.

Ο Ασλανίδης, που έχασε τον γιο του στο δυστύχημα των Τεμπών, δήλωσε ότι αστυνομικά τμήματα κάλεσαν τους γονείς των θυμάτων που ζήτησαν εκταφή, για να καταθέσουν τους λόγους για τους οποίους προέβησαν σε αυτή τη κίνηση. Μάλιστα, σύμφωνα με τα λεγομενά του, στο χαρτί αναφέρεται ότι αν δε παρουσιαστούν στα αντίστοιχα Α.Τ., η αστυνομία θα μπορεί να τους προσάγει… βιαίως.

Οι γονείς που δολοφονήθηκαν τα παιδιά τους στα Τέμπη έλαβαν κλήση από τα αστυνομικά τμήματα των περιοχών τους να παρουσιαστούν για να καταθέσουν για ποιο λόγο θέλουν να κάνουν την… εκταφή της σορού του παιδιού τους και απειλούνται με βίαιη προσαγωγή αν δεν πάνε! 

«Μας έστειλαν χαρτιά να πάμε να δώσουμε καταθέσεις. Στο χαρτί γράφουν ότι πρέπει να προσέλθουμε οπωσδήποτε, αλλιώς θα μας πάρουν βίαια. Να καταθέσουμε γιατί ζητάμε τις εκταφές. Είναι δυνατόν να τίθεται τέτοιο ερώτημα σε ένα γονιό, μετά από 2,5 χρόνια που ψάχνει την αλήθεια;» αναρωτιέται ο Ασλανίδης.

Ακόμη, κληθείς να σχολιάσει την τροπολογία για τον Αγνωστο Στρατιώτη, είπε πως το «πρόσωπο του πρωθυπουργού το έχουμε δει από την αρχή, όταν πέταξαν τα οστά των παιδιών μας στο Κουλούρι ή όταν βρέθηκαν στα καμμένα βαγόνια… αυτό τα λέει όλα».

Διαβάστε επίσης:

Κως: Βρετανίδα τουρίστρια κατήγγειλε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από εργάτη ξενοδοχείου

Υποχρεωτική η απογραφή όλων των ανελκυστήρων έως τις 30 Νοεμβρίου – Μόνο ένας στους 10 έχει ολοκληρώσει την διαδικασία

Παρουσιάστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vandi-peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

onaseio_1_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

dimitris-piatas-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

theon
BUSINESS

Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:46
vandi-peripoliko-new
ΕΛΛΑΔΑ

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

onaseio_1_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από το Ωνάσειο Νοσοκομείο: Η νέα μονάδα μεταμοσχεύσεων επεκτείνει την πολυπλοκότητα και την περίμετρο των επεμβάσεων (Photo/Video)

iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

1 / 3