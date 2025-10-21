Παρουσιάστηκε στις Αρχές ο αστυνομικός που κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό της πρώην συντρόφου του – Το σοκαριστικό βίντεο στο TikTok

Παρουσιάστηκε το πρωί της Τρίτης, ο αστυνομικός που υπηρετεί στην Κρατική Ασφάλεια και καταγγέλθηκε χθες Δευτέρα (20/10) από συνάδελφο και πρώην σύντροφό του για ξυλοδαρμό μέσα σε νυχτερινό κέντρο τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ο αστυνομικός παρουσιάστηκε στην υπηρεσία του αφού είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Υπενθυμίζεται πως η αστυνομικός δημοσίευσε χθες ένα βίντεο στο TikTok μέσω του οποίου κατήγγειλε τον πρώην συντρόφο της.

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σα να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ό,τι φαίνεται κινδυνεύω.

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του, και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», ανέφερε η νεαρή αστυνομικός στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

