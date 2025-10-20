search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.10.2025 18:46
ΕΛΛΑΔΑ

20.10.2025 16:55

Θύμα ξυλοδαρμού νεαρή αστυνομικός από συνάδελφό της, πρώην σύντροφό της – Η δημόσια καταγγελία της (video)

astynomikos

Θύμα ξυλοδαρμού μέσα σε κέντρο διασκέδασης έπεσε νεαρή αστυνομικός, με την ίδια να καταγγέλλει σχετικά τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό, και να παρουσιάζει μέσω social media σχετικό βίντεο, αναφέροντας ότι έχει δεχτεί απειλές για τη ζωή της. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό έλαβε χώρα σε κέντρο διασκέδασης τα ξημερώματα της Κυριακής, 19/10. Στο σχετικό clip που δημοσίευσε η αστυνομικός στο TikTok, η ίδια καταγράφεται να δέχεται βίαια χτυπήματα από άνδρα του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι καλυμμένα. 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η νεαρή γυναίκα γλύτωσε από το μένος του πρώην συντρόφου της χάρη στο panic button που έχει εγκαταστήσει στο κινητό της, μετά από παλαιότερη σχετική καταγγελία της σε βάρος του ίδιου προσώπου το 2023.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛΑΣ, ωστόσο ο πρώην σύντροφος της νεαρής αστυνομικού είχε ήδη απομακρυνθεί από τον χώρο. Ο δράστης του ξυλοδαρμού αναζητήθηκε και στο σπίτι του, ωστόσο δεν εντοπίστηκε και δε συνελήφθη. 

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι ο αστυνομικός βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, ενώ όταν οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον εντοπίσουν ο ίδιος φέρεται να είπε ότι δε σκοπεύει να εμφανιστεί. 

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά το προαναφερθέν, βιντεοσκοπημένο περιστατικό, για τον αστυνομικό κινήθηκε διαδικασία προκειμένου να βγει σε διαθεσιμότητα

Σοκάρει το βίντεο με τον ξυλοδαρμό της νεαρής αστυνομικού

«Είμαι η Έλενα. Είμαι αστυνομικός και εδώ ανεβάζω ένα βίντεο όπου ο πρώην μου, ο οποίος είναι εν ενεργεία αστυνομικός, με ξυλοκοπεί και με κλωτσάει στο πάτωμα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και κανείς δεν κάνει τίποτα.

Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό και revenge porn, καθώς έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber και στο Telegram. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε πολλές από τις συνομιλίες αυτές είναι μέλη άλλοι εν ενεργεία αστυνομικοί.

Μετά από όλα αυτά, φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος συνεχίζει και πηγαίνει ακόμα στην υπηρεσία του σα να μη συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή για το Θεό. Έχω κάνει όλες τις νόμιμες ενέργειες και απ’ ό,τι φαίνεται κινδυνεύω.

@elena__bob

🆘

♬ πρωτότυπος ήχος – Elena Bob

Με εκβίαζε στο παρελθόν πως θα μου καταστρέψει τη ζωή με ψεύτικες καταγγελίες, αν δεν είμαι ξανά μαζί του, και έχει φτάσει μέχρι το σημείο να με απειλεί για την ίδια μου τη ζωή.

Δυστυχώς, το μόνο που μου απομένει να κάνω είναι να δημοσιοποιήσω αυτή την κατάσταση, μπας και ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και με βοηθήσουν να γλυτώσω από αυτό το μαρτύριο που περνάω», ανέφερε η νεαρή αστυνομικός στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok.

